Boendestödjare timvik vid behov Frestavägens gruppbostad
Nytida AB / Vårdarjobb / Upplands Väsby Visa alla vårdarjobb i Upplands Väsby
2026-02-12
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Vallentuna
, Järfälla
eller i hela Sverige
Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Frestavägen. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är ett timvikariat vid behov då medarbetare är sjuka, semester m.m.
Om Frestavägen Frestavägens gruppbostad är modern, arkitekt ritad enplansvilla som ligger naturnära. Utomhus har vi en stor gemensam uteplats.
Det är nära till busshållplats. Till Väsby centrum tar det tio minuter med buss. Där finns frisör, fotvård, bank/post, närbutik och kiosk. Frestavägens gruppbostad har en egen parkering med fyra platser. Fresta ligger nära promenadvägar, skog, vatten, ängar och parker.
På Frestavägen finns cirka 10 medarbetare (alla anställningsformer) med vaken bemanning dygnet runt och tillgäng till sjuksköterska. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt vaken natt.
Du har en gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Timanställning vid behov Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Snarast Sista ansökningsdag:2026-03-31 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.sePubliceringsdatum2026-02-12Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7222302-1839747". Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Brännkyrkagatan 100 (visa karta
)
117 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
9739919