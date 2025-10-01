Boendestödjare till Varnhem LSS
Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Varnhem LSS. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är deltidstjänst på 75%
Om VarnhemVarnhems gruppbostad är belägen i natursköna Varnhem, med närhet till både service och goda kommunikationer till Skara och Skövde. Här arbetar en mindre, erfaren arbetsgrupp med gott samarbete och positiv stämning. Lokalerna är hemtrevliga och anpassade för målgruppen. Vi vänder oss till vuxna med diagnos inom autismspektrum, och arbetet präglas av tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och fokus på att skapa trygghet och självständighet i vardagen.
Om rollenI rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för att skapa en meningsfull och innehållsrik vardag. Du stödjer och vägleder bland annat i personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera de boende till att utveckla sina förmågor samt skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Arbetstiden är förlagd till dagar, kvällar och helger.
Du har en enhetschef och en verksamhetschef nära dig som ger stöd i ditt arbete. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
