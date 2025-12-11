Boendestödjare till vår öppenvård
2025-12-11
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Som boendestödjare arbetar du för att stärka den enskildes självständighet inom de områden där det finns behov av förändringsarbete. Detta skulle exempelvis kunna vara att ge stöd åt brukaren så att denne kan strukturera vardagen och hitta rutiner, hålla dygnsrytmen, utföra städning, tvätt, handling, matlagning och andra hushållssysslor samt upprätthålla sociala kontakter. Du bistår också vid kontakter med myndigheter, sjukvården eller närstående personer.
Att upprätta genomförandeplaner, utvärdera insatser samt att dokumentera arbetet i verksamhetssystemet ingår i ditt uppdrag. Målgruppen vi arbetar med är primärt socialpsykiatri, LSS och missbruk. Du arbetar enligt uppdrag från myndigheten. Du kommer även att vara involverad i utvecklingsarbete i linje med ny socialtjänstlag.Kvalifikationer
Socialpedagog, behandlingspedagog, behandlingsassistent, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har körkort och datorvana.
Du är empatisk, stabil, ansvarstagande, strukturerad, och kreativ.
Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du ska trivas att arbeta i team.
Du ser möjligheter och tror på människors förmåga till förändring.
Du är flexibel och trivs i ett omväxlande arbete.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
