Boendestödjare till Trumle Gruppbostad LSS
Frösunda Omsorg AB / Vårdarjobb / Ystad Visa alla vårdarjobb i Ystad
2026-03-12
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på Trumle Gruppbostad LSS i Glemmingebro. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare blir du en viktig del i våra kunders vardag och utför stödjande insatser utifrån kundernas individuella behov. Stödet kan vara av både verbal, pedagogisk, motiverade och av praktisk karaktär. Din uppgift tillsammans med kollegor att ge stöd och service (LSS) till kunderna för att skapa en fungerande, stimulerande, utvecklande trygg vardag. Du är en del av ett team och arbetsuppgifter utförs både enskilt och i team, tillsammans ansvarar ni för planering, genomförande och uppföljning. Vi arbetar utifrån ett låg affektivt bemötande, lösningsfokuserat arbetssätt med kunden i fokus utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Vanlig förekommande är stöd i planering, kommunikation, aktiviteter, social samvaro och hushållssysslor. I arbetet ingår även dokumentation, samverkan med närstående, företrädare och andra aktörer i kundens nätverk samt delegerande HSL-insatser.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll och jour, både vardagar och varannan helg.
Om Frösunda
På Frösunda arbetar vi med Kunden i fokus, individuellt anpassat stöd som genomgående präglas av respekt, engagemang och nyfikenhet. Detta bygger bland annat på individkunskap och kognitionskunskap. Utifrån kundperspektiv arbetar vi med på olika sätt stödja kunderna i vardagen och stödet kan vara både verbal, pedagogisk, motiverande och praktiskt. Vi värnar om den personliga integriteten och självbestämmande.
På Frösunda arbetar vi med tydlig struktur, kommunikation och med ett låg affektivt bemötande. Du behöver ha ett tydligt uttryckssätt, vara tålmodig, ansvarsfull samt vara trygg i dig själv. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta låg affektivt och med AKK.
Om Trumle Trumle är en verksamhet med sex lägenheter bemannad dygnet runt året runt för vuxna personer inom LSS personkrets 1. Vårt uppdrag är att skapa en trygg meningsfull tillvaro genom stödjande insatser i kundernas dagliga liv. De boende har komplexa behov av stöd, vilket kräver kreativitet och problemlösningsförmåga.
Kunskap om funktionsvariationer och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är nödvändig. Boende enligt LSS beviljas för personer med olika typer av funktionsvariationer, insatserna utgår från individernas behov av stöd. Vi fokuserar på att skapa delaktighet utifrån individuella förutsättningar och möjligheter till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du är undersköterska, barnskötare eller har en annan likvärdig utbildning.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS och har omsorgsvana.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
Krav körkort
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Anställningsform: fast anställning med 6 mån provanställning
Omfattning: 70-80%
Arbetstid: dag, kväll, jour, varannan helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Mireille Livgren mireille.livgren@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
