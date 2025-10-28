Boendestödjare till Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
Tycker du om att arbeta med människor och vill du hjälpa medmänniskor till att leva ett självständigt liv? Vi söker dig som vill ta dig an det meningsfulla arbetet som boendestödjare och hjälpa personer i behov av professionellt stöd i vardagen.
Collega är ett omsorgsföretag som erbjuder flera olika tjänster inom socialt arbete. Vi är övertygade om att engagemang och delaktighet tillsammans med rätt kompetens hos våra medarbetare är vägen till omsorg av hög kvalitet.
Inom företaget pågår en satsning för att utöka omsorgsverksamheten för att kunna erbjuda fler människor våra stödinsatser. Därför söker vi fler medarbetare till vårt boendestödsteam i Stockholm.
Collega erbjuder dig:
Ett meningsfullt, varierande och utvecklande arbete
Stora möjligheter att påverka ditt arbete
Nära och coachande ledarskap
Vi uppmuntrar och tar tillvara din vilja att utvecklas i din professionella roll
Kontinuerlig handledning och fortbildning
Trygga och tydliga anställningsvillkor med kollektivavtal

Publiceringsdatum: 2025-10-28

Dina arbetsuppgifter
I rollen som boendestödjare är det primära uppdrag att ge individer med psykisk ohälsa stöd i vardagen. Stödet utgår alltid utifrån den enskildes behov och önskemål. Våra boendestödjare arbetar empatiskt och motivationshöjande för att stötta den enskilde till att leva ett så självständigt vardagsliv som möjligt. Stödet utförs både i- och utanför det egna hemmet.
I arbetet ingår att dokumentera insatsen och upprätta skriftliga genomförandeplaner varför du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i skrift. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet samt att kunna arbeta och ta ansvar både självständigt och i grupp.Kvalifikationer
Du har lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning tex undersköterska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen och vi ser gärna att du har kunskaper om MI, Lågaffektivt bemötande och ESL.
B körkort är meriterande
Du ska vara trygg och stabil i situationer som kan vara stressande. Du ska vara ansvarsfull och själva kunna strukturera ditt arbete. Du ska ha social kompetens, kunna samarbeta med andra och ta ansvar för din arbetsmiljö. Du ska ha en pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kunna anpassa ditt sätt att kommunicera därefter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete med målgruppen är meriterande.Så ansöker du
Du är välkommen att skicka in din ansökan till jobb@collega.se
Då vi rekryterar löpande är du välkommen med din ansökan under hela ansökningstiden. Du är välkommen att läsa mer om Collega på vår hemsida https://collega.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga ansökningshandlingar i PDF-format Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BS2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Collega Arbetsliv AB
(org.nr 559260-1354), https://collega.se
S:t Eriksgatan 33 (visa karta
)
112 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9577488