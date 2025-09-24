Boendestödjare till Staffanstorps kommun
Staffanstorps kommun, Omsorgsförvaltningen / Vårdarjobb / Staffanstorp Visa alla vårdarjobb i Staffanstorp
2025-09-24
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Staffanstorps kommun, Omsorgsförvaltningen i Staffanstorp
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Omsorgsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre, sjuka och funktionshindrade. En stor del av omsorgsverksamheten i kommunen utförs av privata företag enligt LOU eller LOV, och regleras av avtal. De verksamheter som drivs av kommunen finns samlade i en avdelning.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Att arbeta som boendestödjare innebär mångfacetterade uppgifter. Det är ett självständigt och varierande arbete. Kan även innebära aktiviteter utanför boendet som klienten genomför tillsammans med dig som boendestödjare. Kan vara allt från att bistå klienterna i de dagliga sysslorna såsom matlagning, inköp, hjälp med läkemedelshantering, planering, men även ett motiverande arbete för att utveckla strategier och rutiner som möjliggör att klienten på sikt skall kunna klara sin vardag på egen hand, eller så självständigt som möjligt.
Du kommer även vara ett stöd i kontakten med närstående, psykiatrin, HSL och andra viktiga kontakter i klientens nätverk. Du kommer ansvara för att olika hjälpinsatser samordnas och att olika aktörer samverkar kring den enskilda. Boendestödet utgår från både habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt i sitt uppdrag. Arbetstiderna utgår från verksamhetens behov och kan vara förlagd dagtid, kvällar och helger.Kvalifikationer
I samband med att en av våra erfarna och kompetenta medarbetare går i pension söker vi nu en ny kollega!
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för våra klienter. Du behöver vara en lagspelare med ett stort engagemang för våra klienter och deras olika förutsättningar. Du behöver ha teoretisk och praktisk erfarenhet av funktionsvariationer. Du har förmågan att vägleda och motivera klienter utifrån deras olika behov. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Då arbetet även innebär mycket ensamarbete behöver du ha förmågan att arbeta självständigt och vara flexibel utifrån olika situationer, både i tempo och arbetssätt samt vara serviceinriktad.
Hos oss behöver du verka för en god arbetsmiljö, ett välfungerande arbetsklimat och vara en professionell förebild. Vi kommer lägga stort fokus på din personliga lämplighet. Du behöver vara utbildad undersköterska helst med specialistkompetens inom psykiatri, alternativt 2-årig eftergymnasial utbildning till behandlingspedagog, socialpedagog, psykiatrihandledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig med kompetenskravet för yrket boendestödjare.
Vi söker främst dig med tidigare erfarenhet av boendestöd, socialpsykiatri eller likvärdig merit. Du behöver behärska svenska språket både i tal och skrift samt ha goda datorkunskaper. B-körkort och cykelvana är ett måste
ÖVRIGT
Observera att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det PERSONLIGA BREVET från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps kommun
(org.nr 212000-1017) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef omsorgsförvaltningen
Linda Haeggström Linda.Haeggstrom@staffanstorp.se 046-2871753 Jobbnummer
9523350