Boendestödjare till Socialpsykiatrin, vikariat
2025-09-17
Det här vikariatet som boendestödjare är ett jobb för dig som gillar utmaningar och som ser möjligheter istället för hinder.
Vi söker dig som vill ha ett spännande och varierande uppdrag på ett av kommunens psykiatriboende samt på boendestöd inom socialpsykiatrin i Vänersborg. I arbetet stöttar du individen i den dagliga livsföringen med stort fokus på att skapa relation och trygghet i personens egna hem. För oss är det viktigt att göra skillnad! Vi erbjuder dig en inspirerande miljö med god gemenskap och möjlighet att vara delaktig i utveckling av verksamheten.
Välkommen till oss!Dina arbetsuppgifter
Denna tjänst är en kombinationstjänst där du kommer att arbeta både på Regementsgatans psykiatriboende samt kommunens boendestöd på ett rullande schema.
I arbetet stöttar du individen i den dagliga livsföringen med stort fokus på att skapa relation och trygghet i personens egna hem. I arbetet behöver du vara trygg med att arbeta med psykisk ohälsa, intellektuella funktionsnedsättningar och samsjuklighet samt ha en god förmåga att avväga situationer och anpassa stödnivån utifrån nya omständigheter.
Att tillsammans med enhetschef, gruppledare, verksamhetsledare och boendestödjare arbeta enligt de mål och riktlinjer som finns för verksamheten. Du ska utifrån varje persons behov ge stöd i den enskildes vardag genom ett professionellt bemötande, lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik samt arbeta enligt individuella genomförandeplaner. Samarbete med anhöriga, företrädare och andra professioner ingår i uppdraget.
Vi lägger stort fokus på att arbeta mot självständighet tillsammans de personer vi ger stöd till.
Det kan förekomma att du arbetar på fler enheter inom socialpsykiatrins verksamheter.
I Boendestödjarens roll ingår:
- Att ge stöd och omsorg i nära arbete med personen.
- Att skapa möjligheter och förutsättningar till kommunikation. Att tydliggöra vardagen för personen.
- Att motivera personen till delaktighet och självständighet.
- Att vara förtrogen med riktlinjer och verksamhetsmål och kunna tydliggöra dem för personen, närstående och samverkanspartner.
- Att utveckla och reflektera över det dagliga arbetet.
- Att söka ny kunskap. Ett aktivt deltagande på möten och att sprida relevant information till kollegor.
- Att upprätta/följa upp genomförandeplan och skapa mål.
- Att föra social och HSL-dokumentation i Lifecare Kontaktpersonalsuppdrag enligt gällande rutiner.
- Att åta sig särskilda ansvarsområden utifrån verksamhetens behov.
- Att upprätta/följa verksamhetens rutiner och handlingsplaner tillsammans med verksamhetspedagog och gruppledare.
- Att göra avvikelser och Lex Sara Kvalifikationer
Vi söker dig som har Vård- och omsorgsprogrammet med fördjupningskurs Psykiatri 2 och Samhällsbaserad psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande att ha intresse och erfarenhet av arbete med personer som lever med psykossjukdomar samt missbruksproblematik.
Du ska ha ett lugnt bemötande, förmåga att arbeta självständigt och ha ett professionellt förhållningssätt. Viktigt att ha förmågan att reflektera kring det egna förhållningssättet, att ha vilja och lust att arbeta enligt beprövade metoder samt vara flexibel, lyhörd och prestigelös.
Du ska ha en positiv människosyn och ha lätt för att samarbeta. Då problemskapande och utmanande beteende förekommer, ska du ha erfarenhet av liknande arbete och ha förmågan att tänka förebyggande för att minimera risker och hotfulla situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver vara trygg med att arbeta självständigt då man åker hem till personerna på egen hand. Du behöver samtidigt ha god samarbetsförmåga i grupp då det är en självklarhet på stödteamet och Regementsgatan att vi hjälps åt och stöttar varandra.
Ensamarbete förekommer.
B-körkort är ett krav samt att man aktivt kör bil.
Erfarenhet krävs.
Vid anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag ur Belastnings- och misstankeregistret.
Rekrytering kan komma att ske under ansökningstiden.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
. Ersättning
