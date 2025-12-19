Boendestödjare till Socialpsykiatrin
2025-12-19
Vi söker en boendestödjare till Socialpsykiatrins boende på Edsvägen 12.
Vi erbjuder dig att arbeta i en inspirerande miljö med god gemenskap och för oss är det viktigt att göra skillnad. Vi söker dig som varje dag vill använda din förmåga att lyssna in, reflektera och ge rätt insatser för att göra livet värdefullt för andra människor. Vi har fokus på hållbarhet, kvalitét och gemenskap. På socialförvaltningen upplever du trygghet och tillit genom att vi har kompetens och engagemang. Förvaltningen ska alltid präglas av respekt, omtanke och dialog. För oss är relationer en framgångsfaktor. Detta gör Vänersborgs kommun attraktiv och hållbar i alla delar hela livet.Dina arbetsuppgifter
Att tillsammans med enhetschef, gruppledare och pedagoger arbeta enligt de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten. Du ska utifrån varje persons behov ge stöd i den enskildes vardag genom tydliggörande pedagogik och arbeta i enlighet med individuella genomförandeplaner och rutiner. Stödet kan röra alla delar som hör livet till, t.ex. kommunikation, matlagning, dusch, tvätt, städ och olika aktiviteter. Samarbete med anhöriga, företrädare och andra viktiga personer runt den enskilde ingår i uppdraget. Arbetet innebär en hel del omvårdnadsarbete då målgruppen är äldre personer med psykisk ohälsa ofta i kombination med missbruk. Du förväntas också delta i APM, verksamhetsmöten, föreläsningar och utbildningar som arbetsgivaren erbjuder. Kvalifikationer
Du ska ha erfarenhet av arbete med och kunskap om personer med intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Erfarenhet av att arbeta med personer som har en psykisk funktionsnedsättning och en samsjuklighet av beroendeproblematik, är meriterande. Du ska ha ett lugnt bemötande, förmåga att arbeta självständigt och ha ett professionellt förhållningssätt. Viktigt att du har förmågan att reflektera kring det egna förhållningssättet och vilja och lust att arbeta enligt beprövade metoder och vara flexibel, lyhörd och prestigelös.
Du ska ha genomgått gymnasial utbildning inom vård och omsorg med Psykiatri 1 och 2, med godkända betyg eller alternativt en utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du skall ha en positiv människosyn och lätt för att samarbeta. Då problemskapande och utmanande beteende förekommer skall du ha erfarenhet av liknande arbete och ha förmåga att tänka förebyggande för att minimera risker och hotfulla situationer.
B-körkort krävs, manuell växellåda.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Vid anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Schemalagd arbetstid, vilket innebär dag, kväll och helg samt sovande jour.
Erfarenhet krävs.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Psykiatri, Niklasbergsvägen 9 D
