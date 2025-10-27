Boendestödjare till socialpsykiatri - Resurstjänst
Vi söker en engagerad medarbetare till våra verksamheter inom Avdelningen för Vuxenstöd
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och flexibel.
Du är engagerad i ditt arbete, har ett gott bemötande och tycker om att skapa relationer och samarbeta. Du är positiv och gillar att sprida energi och glädje! Du tycker även att det är roligt att vara kreativ och komma på nya idéer!
Utifrån vår värdegrund, Öppenhet, Respekt och Professionalitet, arbetar vi varje dag för att våra brukare ska få en trygg och meningsfull vardag. Är du en engagerad och positiv individ med ett varmt bemötande, som uppfyller kraven? Skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2025-10-27Beskrivning
Tjänsten är en resurstjänst vilket innebär att placering är villkorad efter behov gentemot samtliga av avdelningens verksamheter.
Placeringen utgår från en basverksamhet som grund där man löpande blir inbokad/placerad på annan arbetsplats vid behov. Detta gäller både planerade likväl akuta behov. Arbetstiderna varierar mellan dag- respektive kvällspass, heldagar och helg samt sovande jour. Som resurspersonal krävs att man kan arbeta samtliga typer av arbetspass.
Verksamheter
Håljutegatan GB, Järvstigen SB, Banjovägen GB och Loftvägens GB är bostäder med särskild service för personer med omfattande svårigheter att klara sin vardag utifrån psykisk funktionsnedsättning samt även viss samsjuklighet. Verksamheterna är bemannade dygnet runt.
Stödet innefattar stöd i den enskildes hem men kan även innefatta sociala insatser för att exempelvis bryta isolering. Insatserna syftar till att den enskilde ska kunna klara av att bo så självständigt som möjligt med målsättning om att klara en egen bostad.
Boendestödet arbetar med individuellt utformat stöd som anpassas efter brukarens behov och som kan innebära stödinsatser i den enskildes hem eller i form av mer utåtriktad social kontakt. Insatserna utförs tillsammans med brukaren i syfte att öka dennes funktionsförmåga, bidra till ökad självständighet och möjlighet för brukaren att bo kvar i sitt hem.
Hasselbackens aktivitetshus och Skogslyckans bokcafé är en arbetsplats där du kommer att kartlägga behov och resurser hos den enskilde och utifrån detta hitta individuella lösningar för att nå målet sysselsättning. Detta kan innebära att du fungerar som stöd på sysselsättningen och även samverkar mycket med andra myndigheter och andra aktörer för att uppnå bästa resultat.
Vi har ett stort fokus på hälsa och friskvård och att motivera våra brukare till fysisk aktivitet. Du möter brukarna både individuellt och i grupp.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att stödja personer i sin vardag enligt socialtjänstens intentioner vilket innebär att man ska bevara, förändra och utveckla människors egna resurser.
I arbetsuppgifterna ingår att:
- Ge individuellt anpassat stöd utifrån brukares behov.
- Utföra insatser av både stödjande och kompenserande karaktär.
- Föra social dokumentation utifrån gällande lagstiftning.
- Utföra insatser på delegation av sjuksköterska och rehabiliteringspersonal.
- Utföra, samt ansvara för, verksamhetsgemensamma arbetsuppgifter.
- Att arbeta självständigt.
Det är även viktigt att du bidrar till ett gott arbetsklimat för kollegor och en god hemmamiljö för brukarna.Kvalifikationer
• Vård- och omsorgsprogrammet samt kursen "vård och omsorg specialisering" inom (social-) psykiatriområdet samt någon av följande valbara kurser; socialpedagogik, socialt arbete 1 eller socialt arbete 2.
eller
• Barn- och fritidsprogrammet inriktningen pedagogiskt och socialt arbete samt någon av de valbara kurserna socialt arbete 2, specialpedagogik 1, specialpedagogik 2, psykologi 1 eller psykologi 2b. Ytterligare krav är godkänt i svenska 1 (100 poäng) och samhällskunskap (50 poäng) på gymnasienivå, utifrån vård och omsorgscollege kravnivå.
alternativt
• Annan utbildning arbetsgivaren finner likvärdig.
Du behöver även ha erfarenhet av arbete inom socialpsykiatri samt inneha giltigt B-körkort (manuell).
Meriterande egenskaper
- Kunskap om psykiatriska diagnoser, samsjuklighet och LSS.Övrig information
• Sökande, vilka bedöms vara av intresse för tjänsten, kommer bli ombedda om att genomföra ett språkbedömningstest. Begäran om genomförande av språktest innebär inte ett erbjudande om anställning, enbart att man gått vidare som kandidat i urvalsprocessen.
• Rekrytering påbörjas under ansökningstidens gång. Urval och intervjuer sker löpande.
• Vid kallelse till intervju kommer medtagande av utdrag ur belastningsregistret av typen kontroll av egna uppgifter i oöppnat kuvert begäras.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell. Ersättning
