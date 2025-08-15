Boendestödjare till socialförvaltningen
2025-08-15
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Om tjänsten
Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid och bästa möjliga vardagsliv för alla våra invånare. I Norrtälje kommun vill vi att du som arbetar inom socialtjänsten ska kunna fokusera på människorna som behöver vårt stöd. Här ska vår värdegrund- invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar - vara grunden vi står på för att tillsammans göra skillnad för våra invånare. Målen formulerar vi tillsammans, för det är så vi vill bedriva socialt arbete.
Enheten skadligt bruk och beroende ingår i avdelningen försörjning och arbete och har ett tätt samarbete med alla enheter inom förvaltningen. Inom enheten skadligt bruk och beroende arbetar även socialsekreterare, boendecoacher och budget- och skuldrådgivare.
Hos oss får du ett varierat, självständigt och roligt arbete med de invånare som ansökt och beviljats insats om boendestöd. Målgruppen är personer som har en beroendeproblematik, kan ha levt i hemlöshet under väldigt lång tid och där det ofta kan föreligga en samsjuklighetsproblematik.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Vi behöver nu förstärkning av ytterligare en boendestödjare. Du kommer att arbeta i ett team där vi har olika roller, men du tillsammans med din närmaste kollega utför uppdragen på egen hand med hela Norrtälje kommun som arbetsplats.
Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället. Boendestödjarens roll omfattar stöd i aktiviteter i och utanför boendet samt att stödja den enskilde vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med personen på aktiviteter. Arbetet ska präglas av hög grad av delaktighet. Det vill säga att personalen gör saker tillsammans med den som behöver stödet så långt det är möjligt. Boendestödjaren skall stödja den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor och arbeta med, inte åt, den som behöver stöd. Kvalifikationer
För att lyckas i denna roll ser vi att du behöver ha utbildning inom socialt arbete, psykologi, pedagogik alternativt annat som för funktionen kan vara relevant, eller motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Vi ser erfarenhet som boendestödjare och utbildningar inom MI och lågaffektiv bemötande som meriterande.
Önskvärt är dokumenterad erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer samt erfarenhet av att arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsvariationer och beroende.
Du ska kunna arbeta enskilt och i grupp och besitta egenskaper som relationsskapande, hänsynstagande, lösningsorienterad, trygg, engagerad och strukturerad. Tjänsten kräver också stor samarbetsförmåga och flexibilitet. Då dokumentation är en del av arbetet så behöver du kunna skriva och formulera dig väl.
Körkort för manuell växellåda är ett krav.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Om arbetsplatsen
På enheten för skadligt bruk och beroende arbetar en enhetschef, socialsekreterare, bostadscoacher, boendestödjare och budget- och skuldrådgivare. I dagsläget är boendestödjarna stationerade och utgår ifrån kommunens akutboende och den öppna mötesplatsen som riktar sig till personer i social utsatthet. Vår arbetsplats ligger centralt i Norrtälje, nära till busskommunikationer.
Idag erbjuder vi våra anställda:
Regelbunden handledning
Kontinuerlig fortbildning med bland annat lärandefrukostar och rättsvårdsfrukostar
Närhet till chef
Friskvårdsbidrag
Årsarbetstid, vilket innebär möjlighet till ett flexibelt arbete.
Möjlighet till semesterväxling där du har möjlighet att byta semesterersättning mot fler semesterdagar.
Anställningsform, omfattning och start
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse. Vi ser dock gärna att du kan börja i närtid
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll. Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
