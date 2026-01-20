Boendestödjare till skyddat boende sökes!
Fredahuset AB / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2026-01-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fredahuset AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Är Du nyfiken på att arbeta på ett skyddat boende? Är du utbildad socialpedagog eller liknande? Har du kunskap om våld i nära relationer? Utbildad i MI? Älskar att arbeta med barn och har hjärtat på rätt plats?
Då hoppas jag att du vill skicka in en ansökan om att få arbeta på vårt skyddade boende. Vi finns på flera platser i Sverige och till de boenden som vi söker personal nu är det en fördel om du bor i Södermanland eller Västmanland med omnejd. Vi söker personal vid behov under helger och vardagar! Det finns också möjlighet att kliva på ett kortare föräldravikariat på heltid fram till augusti i år.
Arbetet innebär framför allt mycket praktiskt stöd i form aktiviteter men också stöd- och säkerhetssamtal, skjutsa klienter, journalföring och barnpassning m.m.
Du behöver ha minst ett års arbetslivserfarenhet av socialt arbete och det är meriterande om du tidigare har arbetat med barn. Som person är du barnkär, empatisk och du brinner för att hjälpa andra. Vidare är du flexibel, initiativrik och du kan arbeta självständigt. Du vet skillnaden mellan att vara personlig och privat.
B-körkort, tillgång till egen bil och att kunna tala och skriva god svenska är ett krav.
Vi tillämpar individuell lönesättning och kommer att begära utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan där du bifogar CV till: jobbansokan@fredahuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jobbansokan@fredahuset.se Arbetsgivare Fredahuset AB
(org.nr 556908-8684) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Sol Lindhöjd jobbansokan@fredahuset.se Jobbnummer
9694306