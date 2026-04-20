Boendestödjare Till Shis Bostäder (västertorp)
2026-04-20
Vill du arbeta med ett viktigt samhällsuppdrag där du stöttar människor i boende med stöd?
SHIS Bostäder söker nu en boendestödjare till Mellanbo - en verksamhet som riktar sig till personer som lever eller har levt i våld i nära relation. Vi söker dig som har förmågan att skapa förtroende, arbeta relationsskapande och har ett stort engagemang för människor i utsatthet.
Tillsammans ska vi fullfölja vårt gemensamma uppdrag att möjliggöra för våra hyresgäster att få nyckeln till sin egen dörr.
Anställnings- och arbetsbeskrivning
Anställningen är en Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Din primära arbetsplats kommer att vara i Västertorp men du kommer att behöva förflytta dig mellan olika anläggningar regelbundet i arbetet. I denna roll rapporterar du till sektion 2s sektionschef Cipriana Bastos.
Uppdraget som Boendestödjare
I rollen som boendestödjare arbetar du utifrån uppdrag från socialtjänsten och omsätter dessa i en genomförandeplan tillsammans med hyresgästen.
Du ger individuellt anpassat boendestöd med fokus på att skapa trygghet, struktur och motivation i vardagen. I Mellanbo möter du personer som lever eller har levt i våld i nära relation, vilket ställer höga krav på ett professionellt, lyhört och förtroendeskapande arbetssätt.
Insatsen syftar till att stärka hyresgästens egna förmågor och självständighet, med målet att möjliggöra en varaktig etablering på den ordinarie bostadsmarknaden.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Arbetet kan bland annat innebära att stötta i hur man lever med skyddade personuppgifter, stötta den enskildes förmåga att skapa struktur och rutiner samt hjälpa till med myndighetskontakter.
Ibland är stödet praktiskt beroende på den enskildes aktuella behov, exempel på insatser kan vara:
att följa och stötta hyresgäster i det dagliga livet och hjälpa till i kontakter med arbete, skola med mera
att planera, anpassa och genomföra pedagogiska och praktiska insatser för att stötta hyresgästen till ett självständigt liv
att ta initiativ till och samordna vårdkontakter och myndighetskontakter vid behov.
I arbetet ingår även löpande administration i form av journalföring, genomförandeplaner, kontraktsskrivning, administration i samband med vidareflytt, inhämta handlingar och intyg, följa upp att hyresgäster sköter hyresinbetalningar mm.
Du kommer arbeta i verksamhetssystemet Alfa eCare Welfare och dokumentera utifrån socialtjänstlagen.Kvalifikationer
För denna roll behöver du bland annat ha en god samhällsorientering, erfarenhet av socialt arbete och erfarenhet från arbete med att koordinera kontakter mellan samhällets olika instanser och myndigheter (skatteverket, socialtjänst, polis mm.).
Sammantaget söker vi dig som har:
utbildning som beteendevetare, socialpedagog eller motsvarande
erfarenhet av arbete med- och dokumenterad kunskap om målgruppen Våld i nära relation
erfarenhet av arbete med personer som lever med skyddad identitet
god kunskap om dokumentationskrav och journalföring enligt Socialtjänstlagen (SoL)
erfarenhet av arbete inom eller i nära samverkan med socialtjänst eller offentlig sektor
dokumenterad utbildning i motiverande samtal (MI) och i lågaffektivt bemötande
god dator- och systemvana (t.ex. Officepaketet)
flerårig och aktuell erfarenhet av arbete som boendestödjare
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
dokumenterad kunskap inom ESL (ett självständigt liv)
erfarenhet av arbete med tillämpning av socialtjänstlagen
språkkunskap utöver svenska och engelska
förståelse för HBTQI+ -frågor.
erfarenhet av arbete med personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa
Personliga förmågor och sociala egenskaper
En stor del av arbetet består av att samarbeta med våra uppdragsgivare, stadsdelsförvaltningarna, vilket medför krav på att du är kommunikativ och strukturerad i din administration.
Det är viktigt att du är trygg i dig själv och kan anpassa arbetssätt efter situationen, viss flexibilitet krävs. För att lyckas tror vi att du är självständig, vet när du ska agera och tar ansvar, samtidigt som du tycker om att samarbeta med andra.
Du måste vara beredd att ständigt lära nytt och utveckla verksamheten.
Rekryteringsprocessen
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
I rekryteringsprocessen ska du vara beredd på att uppvisa underlag som intygar nedan:
Rätten att arbeta i Sverige, exempelvis genom uppvisande av att du är svensk medborgare.
Utdrag ur belastningsregistret, uppvisas endast innan anställning.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökningshandlingar hanteras enbart i rekryteringssystemet.
Vi erbjuder dig
SHIS erbjuder dig ett utvecklande arbete där ingen dag är den andre lik. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Du möter många olika människor i din roll vilket ger dig nya perspektiv och med det är SHIS en stimulerande arbetsplats.
Vi ser till alla människors lika värde och värderar varje anställds enskilda kompetens. Hos oss har vi en välkomnande stämning och en trevlig arbetsmiljö.
SHIS har nolltolerans mot missbruk av alkohol eller bruk av droger.
Förmåner
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
Företagshälsovård
Förskottssemester
Föräldralön
Semesterväxling
Tjänstepension
Utbildning och kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Shis Bostäder
Västertorpsvägen 83 (visa karta
)
129 46 HÄGERSTEN Arbetsplats
Shis Bostäder
