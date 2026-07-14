Boendestödjare Till Shis Bostäder (västertorp)
Stiftelsen Shis Bostäder / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-07-14
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SHIS Bostäder söker nu en Boendestödjare som har förmågan att skapa förtroende och har ett stort engagemang för arbete med människor som befinner sig i utsatthet.
Om SHIS Bostäder
SHIS Bostäder är en stiftelse och Stockholms stads bostadssociala resurs. I nära samarbete med stadens stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen erbjuder vi olika boendelösningar och behovsanpassat stöd för stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl har hamnat utanför den vanliga bostadsmarknaden.
SHIS har idag ca 3 200 lägenheter, i ett 30-tal fastigheter i Stockholm där cirka 240 engagerade medarbetare med olika kompetens går till jobbet med målet att hjälpa våra hyresgäster till ett eget, självständigt boende.
Anställning- och arbetsbeskrivning
Anställningen är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Din primära arbetsplats är i Västertorp och du rapporterar till sektionschef för sektion 2.
SHIS tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt kollektivavtalet BÖK Fastigheter.
SHIS har nolltolerans mot missbruk av alkohol eller bruk av droger.
Uppdraget som Boendestödjare
Ditt uppdrag är att utifrån beställningen från socialtjänst, stadsdelsförvaltningar eller socialförvaltningen, svara på beställningen genom en genomförandeplan och tillsammans med hyresgästen arbeta mot beställaren och den enskildes mål med insatsen.
Du möter vuxna personer med komplex social problematik. Det kan handla om långvarig hemlöshet, skadligt bruk och beroende, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kriminalitet, social isolering och andra faktorer som påverkar möjligheten att få och behålla ett självständigt boende.
Utifrån det bostadssociala uppdraget behöver du genom insatsen boendestöd verka stödjande och motiverande i ditt arbete med hyresgästen inom de livsområden som beställningen avser.
Insatsen du ger syftar till att stärka den egna förmågan hos hyresgästen med målet att hjälpa denne vidare ut på ordinarie bostadsmarknad.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet kan innebära att stötta i hur man lever med skyddade personuppgifter, hjälpa till med myndighetskontakter och bryta social isolering. Ibland är stödet praktiskt beroende på den enskildes aktuella behov, exempel på insatser är att:
Stötta hyresgäster i det dagliga livet och hjälpa till i kontakter med vården, myndigheter, arbete, skola med mera
Stötta hyresgästen i att sköta och planera sin vardagsekonomi
I arbetet ingår även löpande administration i form av journalföring, genomförandeplaner, kontraktsskrivning, administration i samband med vidareflytt, inhämta handlingar och intyg, följa upp att hyresgäster sköter hyresinbetalningar mm.
Du kommer arbeta i verksamhetssystemet Alfa eCare Welfare och dokumentera utifrån socialtjänstlagen.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha god kunskap om samhällets stödsystem och erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med målgruppen.
Sammantaget söker vi dig som har:
relevant eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, socialpedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
aktuell och flerårig erfarenhet av boendestöd med vuxna personer med komplex social problematik, exempelvis skadligt bruk och beroende, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kriminalitet och/eller långvarig hemlöshet
erfarenhet av att självständigt planera, genomföra och följa upp individuellt utformade stödinsatser
erfarenhet av att upprätta genomförandeplaner och dokumentera inom socialt arbete
erfarenhet av samverkan med socialtjänst och andra myndigheter eller samhällsaktörer
erfarenhet av att möta och professionellt hantera personer i utsatta livssituationer och situationer som kan präglas av motstånd, konflikter och starka känslor
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god dator- och systemvana
dokumenterad utbildning och praktisk erfarenhet av MI (Motiverande samtal).
Det är meriterande om du har:
kunskap om och erfarenhet av arbete enligt socialtjänstlagen
kunskap om ESL, lågaffektivt bemötande eller andra relevanta metoder och förhållningssätt
erfarenhet av arbete med samsjuklighet
språkkunskaper utöver svenska
förståelse för HBTQI+ -frågor.
Personliga förmågor och sociala egenskaper
En stor del av arbetet består av att samarbeta med våra uppdragsgivare, stadsdelsförvaltningarna, vilket medför krav på att du är kommunikativ och strukturerad i din administration.
I arbetet möter du människor med olika behov, förutsättningar och motivation till förändring. Du behöver kunna skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du är tydlig med uppdraget och kan sätta professionella gränser.
Du är trygg och stabil i din yrkesroll och behåller ett professionellt förhållningssätt även i situationer som präglas av motstånd, frustration och starka känslor. Du har gott omdöme i när du kan agera självständigt och när du behöver involvera kollegor, chef eller andra aktörer.
Arbetet kräver att du tar ansvar för att planera och driva ditt arbete framåt. Samtidigt har du god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till arbetsgruppen genom att dela information, ta emot återkoppling och bidra till gemensamma arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. I rekryteringsprocessen ska du vara beredd på att uppvisa underlag som intygar nedan:
Rätten att arbeta i Sverige
Din utbildning och rollens krav på dokumenterad erfarenhet
Utdrag ur belastningsregistret, uppvisas endast innan anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Shis Bostäder
, http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Västertorpsvägen 89 (visa karta
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129 46 HÄGERSTEN Arbetsplats
Shis Bostäder Kontakt
Cipriana Bastos cipriana.bastos@shis.se Jobbnummer
10002744