Boendestödjare till Rengsjö vårdcenter & Stenbacka gård

Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om oss och målgrupp
Vi driver två enheter i Rengsjö och Arbrå, båda vackert belägna i naturnära miljöer med stora trädgårdar och närhet till sjö och skog. Här arbetar våra boendestödjare personcentrerat för att främja klienternas självständighet. Som medarbetare har du alltid nära till stöttande ledarskap och erfarna kollegor.
Våran målgrupp är individer från 18 år och uppåt, både kvinnor och män, med sammansatt psykisk ohälsa och funktionsvariationer. Arbetet innebär att ge stöd vid diagnoser som psykossjukdomar, ångest, NPF och demens, samt att stötta klienter med en historik av missbruk i deras vardag."
Dagliga insatser och aktiviteter
Vi har aktivitetspersonal som arbetar för att motivera och erbjuda den enskilde aktivitet och sysselsättning som är anpassad efter den enskildes önskemål, intressen och förmågor men även som boendestödjare utför du aktiviteter med klienterna. Det kan t.ex. vara aktiviteter som - gymträning i Bollnäs kommunala gym, badhusbesök, matlagning, promenader, musikstunder, rehabträning, pyssel och skapande, legoarbete (hörn-vikning), trädgårdsskötsel, fiske, inköpsresor varje vecka samt fika/restaurangbesök. Det kan även innebära att man planerar in större aktiviteter eller resor, så som Furuvik, fotbollsmatcher, besöka anhöriga, besöka stranden, grillning, sevärdheter som erbjuds i närområdet eller en bit ifrån.
• Vi är uppfinningsrika och försöker hitta lösningar till att erbjuda aktivitet och miljöombyte utifrån den enskildes önskemål och förmågor. Aktiviteter sker därför både enskilt och i grupp beroende på situation och behov.
Vi arbetar utifrån en individuell genomförandeplan och en enskild planering som lägger grunden till ett veckoschema för klienten. Insatser vi arbetar utifrån är kommer ifrån uppdraget som uppdragsgivaren givit oss inför placering samt de individuella behovet som klienten har. Det kan vara att stödja den enskilde i att tvätta, städa, sköta personlig hygien, sköta måltider, hålla en regelbunden och god dygnsrytm, inta sina läkemedel utifrån ordination från läkaren. Men det kan även vara andra behov som den enskilde har.Publiceringsdatum2026-01-31Om tjänsten
Vi söker nu nya boendestödjare till våra verksamhet. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Dagligen följer upp dina utförda insatser i vårt dokumentationssystem och dokumenterar de insatser du utfört med klienten.
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter (läkemedelshantering)
Anställningsvillkor
Vi söker nu fler medarbetare för att arbeta som vikarie vid behov samt inför sommaren, arbetstiderna är varierande dag, kväll och helg.
Vi tillämpar individuell lönesättning och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse och löpande.
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Vi arbetar låg affektivt och stor vikt ligger på att kunna ta till sig vårt arbetssätt. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Erfarenhet från liknande verksamhet
Utbildning som undersköterska, specialpedagog eller behandlingspedagog
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar. Vi har regelbundet arbetsplatsträffar där vi även erbjuder handledning för att stärka samarbetet i arbetsgruppen, hitta nya lösningar och metoder för att hjälpa våra klienter till ett bättre mående och ökad livskvalité.
• Det finns möjlighet att äta pedagogiska måltider under hela ditt arbetspass
• Ett flexibelt arbete med delvis frihet under ansvar och du har stor möjlighet till att vistas utomhus, promenera, umgås med klienter i trädgården, åka på utflykter m.m. Även aktiviteter inomhus uppskattas och alla idéer välkomnas.
• Vi har ett eget mindre gym i verksamheten som personal får nyttja före och efter sitt arbetspass samt tillsammans med klienter under arbetspasset.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
