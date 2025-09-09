Boendestödjare till Psykiatriboende väster
Västerås kommun / Vårdarjobb / Västerås Visa alla vårdarjobb i Västerås
2025-09-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi söker dig som vill ha ett givande arbete där du gör skillnad för andra varje dag! Genom ditt engagemang och din kunskap bidrar du till att göra vardagen mer självständig och meningsfull för dem vi finns till för. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vi söker boendestödjare till Lillhäradsboendet och Körsångsgatan, där vi arbetar utifrån socialpsykiatrin och LSS inom funktionshinder. Som boendestödjare är ditt huvuduppdrag att skapa en trygg och stimulerande tillvaro. Du arbetar nära våra kunder och stödjer dem i vardagen utifrån deras individuella behov och önskemål. Det kan handla om personlig omvårdnad, att skapa och upprätthålla rutiner, stötta vid träning och hjälpa till med vardagsaktiviteter både i och utanför bostaden. Du kommer även vara kontaktman för en eller flera av våra kunder, vilket innebär att du upprättar genomförandeplaner, ansvarar för sociala kontakter och för daglig dokumentation.
Arbetet sker enligt rullande schema med dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.
Din kompetens
Du motiveras av att hjälpa andra och trivs i en roll där du får göra skillnad. I ditt arbete möter du dagligen människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar vilket kräver att du är lyhörd, tillmötesgående och flexibel. Vår dagsplanering kan ibland ändras och du är prestigelös i att hjälpa till där det behövs för verksamhetens bästa.
I grunden är du utbildad undersköterska eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och känner dig trygg i lågaffektivt bemötande. Har du kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation eller samtalsmetodik ser vi det som positivt.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bidra till en trygg och utvecklande miljö där varje individ blir sedd och hörd. Vi arbetar i natursköna miljöer med stora möjligheter att skapa meningsfulla aktiviteter, bland annat genom vårt eget aktivitetshus. Här får du vara med och utveckla framtida arbetssätt och aktiviteter som gör skillnad för våra boende. Vår arbetsgrupp präglas av engagemang, omtänksamhet och värme. Vi värnar om en positiv stämning och ett nära ledarskap. Gruppen består av olika professioner men vi ser det som självklart att hjälpas åt över gränserna och är prestigelösa i arbetet. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningar för våra boenden! Välkommen till oss.
Läs gärna mer om oss här:
Lillhäradsboendet - Västerås (https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/funktionsnedsattning/boenden-for-personer-med-funktionsnedsattning/gruppbostad/lillharadsboendet.html)
Körsångsgatan - Västerås (https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/funktionsnedsattning/boenden-for-personer-med-funktionsnedsattning/gruppbostad/korsangsgatan.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Linnea Pärlstrand linnea.parlstrand@vasteras.se 021-39 08 01 Jobbnummer
9498598