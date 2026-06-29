Boendestödjare till psykiatriboende
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg / Vårdarjobb / Ulricehamn Visa alla vårdarjobb i Ulricehamn
2026-06-29
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg i Ulricehamn
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet, individ- och familjeomsorg (IFO) samt vård- och omsorgsboenden.
IFOansvarar för följande verksamheter; stöd till barn, ungdomar och deras familjer, stöd till vuxna, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända.
Enhet boende består av två delar, socialpsykiatriskt psykiatriboende och hem för vård eller boende (HVB). Då nuvarande psykiatriboende under 2026 kommer kompletteras med ytterligare ett boende har ett rekryteringsbehov uppstått. Arbetsgruppen består av en samordnare, behandlingsassistenter, boendestödjare och boendestödjande nattpersonal. I verksamheten utgår vi från ett systemiskt förhållningssätt samt använder oss av lågaffektivt bemötande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Arbetet består i att stödja vuxna personer som har beslut om bostad med särskild service utifrån sin psykiatriska problematik, exempelvis psykossjukdom eller samsjuklighet. Som boendestödjare är ditt uppdrag att utifrån varje enskild persons behov ge det stöd i hemmet eller i samhället som individen behöver för att leva sitt liv så självständigt som möjligt, vare sig det gäller läkemedelshantering eller följa med på aktivitet. I arbetsuppgifterna ingår även att sköta de vardagliga arbetsuppgifterna på boendet. Du genomför dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av upprättande av genomförande- och handlingsplaner samt journalföring.
Stödet ges på ett sätt att det på kort eller lång sikt utvecklar och stärker individens förmåga att strukturera sitt vardagsliv och/eller når de mål i uppdragen som kommer från handläggare. Vi eftersträvar hög grad av brukarinflytande och stödinsatser utformas och anpassas tillsammans med den enskilde. Som boendestödjareingår du i ett arbetslag och är schemalagd efter verksamhetens behov. Arbetstid dag- och kväll, även helgtjänstgöring. Samplanering kan förekomma.
Tydlig kommunikation, samverkan samt att stärka individens resurser är centrala delar i arbetet, med syfte att den enskilde ges stöd utifrån dennes behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning med inriktning psykiatri, meriterande är specialistutbildad psykiatriundersköterska. Genom din utbildning och yrkeserfarenhet har du goda kunskaper om relevant lagstiftning. Du är trygg som person och vid stressade situationer bibehåller du ett lugn, är tålmodig och fokuserar på rätt saker.
För att lyckas i rollen behöver du:
• B-körkort (krav)
• Erfarenhet av socialt förändrings- och behandlingsarbete
• God struktur och problemlösningsförmåga
• Förmåga att arbeta både självständigt och i samverkan
• Flexibilitet att anpassa arbetsdagen utifrån verksamhetens behov
• Mycket god samarbetsförmåga
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med samsjuklighet
• Kunskap om och erfarenhet av metoder relevanta för målgruppen
• Utbildning i systemteori och motiverande samtal (MI)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde önskas snarast efter överenskommelse.
Utdrag från polisens misstanke och belastningsregister enligt Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn kommer att kontrolleras innan erbjudande om anställning.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334703". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040
523 32 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Kontakt
enhetschef
Magnus Persson magnus.persson@ulricehamn.se 0766-43 56 81 Jobbnummer
9983967