Boendestödjare Till Nytida Thamstorp 85%.
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2026-07-22
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Nu söker vi boendestödjare till vårt team på Nytida Thamstprp då vår kollega ska gå i pension. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänster avser deltidstjänst på 85%. Sök senast 2026-09-30
På Thamstorp satsar vi på kontaktmannaskap och klientnära arbetet. Vi söker dig som vill växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Om Thamtorp Du hittar oss i lantliga omgivningar i en anrik herrgårdsmiljö utanför Grästorp i Västra Götaland. På Thamstorp finns det 30 platser för vuxna, både kvinnor och män, för korttidsboende eller permanent boende. Vår målgrupp är vuxna med psykiatrisk funktionsnedsättning, missbruk och samsjuklighet. Grunden i vårt arbete är pedagogik som utgår från tillgänglighet, bemötande, motivation, gott samarbete och helhetssyn. Thamstorp HVB-hem är en del av Nytida och arbetar enlig visionen " Vi gör världen lite bättre, en människa i taget"
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från uppdraget, boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. En viktig del i arbetet är att motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en strukturerad och meningsfull vardag. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, aktiviteter, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En självklar del av arbetet är att dokumentera, planera och följa upp genomförandeplaner. Du samverkar med uppdragsgivare, vårdgrannar och med anhöriga/God man. Tjänsten avser arbete 37 h per vecka på rullande schema som inkluderar dag-, kväll-och tjänstgöring var 3:e helg.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker till oss är undersköterska eller har 2-års eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller relevant erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du bör ha erfarenhet av arbete med målgruppen och vana av att kunna driva ett ärende som kontaktperson. Tjänsten ställer krav på god förmåga till samverkan med såväl uppdragsgivare som andra aktörer. Vi ser gärna att du är strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.
Det är meriterande om du har kunskaper inom metoder som motiverande samtal och lågaffektivt bemötande samt alternativ.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra boendes bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Handledning
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Körkort är ett krav Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan. För mer information kontakta: Enhetschef, Linda Ståhlgren, linda.stahlgren@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5501468-2111938". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Näsetvägen 9 (visa karta
)
441 60 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
10009378