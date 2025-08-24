Boendestödjare till Nytida i Färjestaden
Nytida AB / Vårdarjobb / Mörbylånga Visa alla vårdarjobb i Mörbylånga
2025-08-24
, Kalmar
, Torsås
, Nybro
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Mörbylånga
, Kalmar
, Karlskrona
, Lessebo
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Nu söker vi timvikarier till Solängens Träningsboende på Öland. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad!
Sök tjänsten senast 2025-09-21, rekrytering sker löpande.
Solängens Träningsboende
Solängens Träningsboende ligger precis söder om Färjestaden och är ett LSS-boende som vänder sig till ungdomar som är 15-21 år och som har en diagnos inom autismspektrum. Solängens Träningsboende är beläget i en fin miljö med tillgång till egen pool och närhet till en privat strand. Solängens Träningsboende består av tolv lägenheter som ligger i anslutning till en byggnad med gemensamhetsutrymmen.
Vi arbetar individanpassat utifrån Nytidas ramverk för pedagogik (läs mer här) som bygger på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Arbetssättet är individanpassat för att varje enskild ungdom ska ha de bästa förutsättningar för livskvalitet, delaktighet, självbestämmande och meningsfullhet. Med lugn, trygghet och struktur ger vi ungdomen stöd att använda sina styrkor och att bejaka ungdomens intressen.
Vi är en mindre personalgrupp som arbetar tätt tillsammans, där samarbetet mellan kollegor är utgångspunkten.
Läs mer om Solängens träningsboende på vår hemsida: Solängens träningsboende - Nytida
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger, vaken natt samt sovande jour.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har som lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg, socialt arbete, pedagog eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Du har B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra ungdomars bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Vikarie
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdag: Omgående eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
För mer information om Solängens träningsboende kontakta: Louise Fransson, verksamhetschef, 070 - 166 56 92
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Louise Fransson louise.fransson2@nytida.se 070-1665692 Jobbnummer
9472805