Boendestödjare till Mandolinen/Trehörna 11
Vill du ha ett jobb där du får möjlighet att utvecklas både som person och i din profession? Vi söker nu en boendestödjare som vill ingå i vårt team på Mandolinen. Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänstens omfattning är 80-100 %, beroende på ditt önskemål. Du arbetar dag, kväll och helg.
Om Mandolinen Mandolinen är en gruppbostad med tre platser för personer med autism och/eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Gruppbostaden är belägen i Urshult, Tingsryds kommun, med närhet till både natur, restaurang, livsmedelsbutik och kollektivtrafik. I verksamheten arbetar 7 boendestödjare och en gruppledare.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra vardagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera de boende till att utveckla sina förmågor. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Du har en gruppledare nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att ingå i ett team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör. Du respekterar dina arbetstider och har tålamod och förmåga att hålla dig lugn även i stressiga och utmanande situationer.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 2026-08-15 eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-05-24, rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas vid en eventuell anställning. För mer information kontakta: Åsa Häggblad, verksamhetschef: 0702248320 alt. asa.haggblad@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
