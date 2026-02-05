Boendestödjare till Läkarvägen i sommar!
Nu söker vi sommarvikarierande boendestödjare till vårt härliga team på Läkarvägen. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är en visstidsanställning som innefattar dag, jour samt vaken natt i form av vak.
Vi tror att du tycker om att möta människor och att du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden. Du brukar förmodligen hitta nya sätt att lösa en situation. Det löser sig oftast för du är trygg i dig själv, nyfiken, lyhörd, och närvarande. Om det här stämmer in på dig kanske du vill jobba med oss på Läkarvägens gruppboende?
Om Läkarvägen
Läkarvägen är en nybyggd, modern gruppbostad med 6 platser i ett lugnt område i utkanten av Säter. På Läkarvägen är det sjöutsikt och det finns natur och vandringsleder runt knuten. Verksamheten ligger ca 1,7 km från Säters centrum. Ett par hundra meter från verksamheten finns närmaste busshållplats.
På Läkarvägen finns cirka 20 medarbetare i alla anställningsformer. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.
På Läkarvägen arbetar vi med verksamhetsnära ledarskap. Vi har en gruppchef som arbetar dagtid så väl som en verksamhetschef fördelad på två boenden i Dalarna.
Om rollen
I rollen som boendestödjare på Läkarvägen utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd 07:30 - 21:45, vardagar och helger samt dygn med sovande jour (07:30 - 08:00 dagen efter). Vaken natt 21:00-08:30.
I den vakna natten innefattar ditt uppdrag att vaka över en boende i dennes lägenhet och finnas tillgänglig när behov uppstår under natten.
Vi söker dig som är bekväm att arbeta både dag- och nattpass.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Visstidsanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är Intervjuer sker löpande, dock senast 31 mars. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
