Boendestödjare till Kungsholmen (vikariat)
2025-08-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill vikariera och ingå i vårt team och arbeta för att våra klienter ska få en fungerande vardag.
Du har erfarenhet som boendestödjare inom socialpsykiatrin, och vill ingå i en grupp med åtta andra boendestödjare, en samordnare och enhetschef.
Som boendestödjare arbetar du både inne på något av enhetens tre stödboenden och i personens egna hem. Arbetstiden är kontorstid måndag till fredag, helgfri vardag. Kvällsarbete kan förekomma i sällsynta fall.
Vi finns centralt beläget på Kungsholmen och arbetar främst på Kungsholmen men även i andra stadsdelar så som Bromma och Östermalm.
Din roll
Du arbetar efter en beställning på insats hos klienten och du har ett grundschema med klienter du är kontaktperson för.
I din roll kommer du bland annat stödja klienterna med struktur i vardagen.
Arbetsuppgifterna är varierande beroende på vilken klient du möter.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ge klienten stöd vid myndighetskontakter och läkarkontakter men också stödja vid vardagliga situationer så som matlagning, planering av inköp och vissa enklare ekonomiska göromål.
Vi arbetar även med klienter med samlarsyndrom.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker ska ha:
minst två års erfarenhet av yrket som boendestödjare
utbildning inom området så som undersköterska med psykiatriinriktning, boendestödjare eller mentalskötare
vana av att dokumentera
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från systemet ParaSoL
kunskap/utbildning om MI (motiverande samtal), neuropsykiatri samt ESL (ett självständigt liv).
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: För att lyckas i din roll som boendestödjare behöver du vara lugn, ha tålamod samt vara strukturerad och konsekvent. Det är viktigt att du har kunskap om psykisk ohälsa och att du kan bedöma hur du stöder klienten bäst efter dennes förutsättningar och diagnos. Då tydlig kommunikation är viktig för klienterna behöver du kunna tala och förstå svenska. Som boendestödjare är du flexibel och kan växla arbetssätt under dagen,. Då arbetet till största del är ensamarbete innebär det att du måste kunna arbeta självständigt och har förmågan att snabbt fatta beslut i olika situationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4892". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmen stadsdelsförvaltning Kontakt
Angelica Hancox, enhetschef angelica.hancox@stockholm.se
9479619