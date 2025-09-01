Boendestödjare till Individstöd
2025-09-01
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du göra skillnad i människors liv - i en verksamhet där "alltid bästa möjliga möte" inte bara är en slogan, utan en värdegrund vi lever efter varje dag? Vi söker dig som med genuint engagemang och lyhördhet vill möta varje kund utifrån deras unika behov och stötta dem mot ökad självständighet. Hos oss blir du inte bara en viktig kugge i vårt team, utan också en del av en arbetsplats där samarbete, utveckling och gemensamma framgångar står i centrum.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som boendestödjare arbetar du med att ge stöd till personer från 18 år och uppåt med psykiska funktionsnedsättningar av olika slag, där ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) ligger till grund. Uppdraget innebär att du, med ett coachande förhållningssätt, ger stöd utifrån kundens behov och förutsättningar. En stor del av stödet ges i kundens hem, vilket gör att du ofta arbetar självständigt. Du utgår från kundernas genomförandeplaner men behöver samtidigt kunna anpassa dig efter olika situationer beroende på kundens behov. Trots att du arbetar ensam hos kunderna har du alltid ett nära samarbete med dina kollegor, assistent och avdelningschef.
I vårt arbete använder vi metoder som ESL (ett självständigt liv) samt ett lågaffektivt bemötande. När vi planerar och genomför insatser tillsammans med kunderna, arbetar vi utifrån SMART-modellen. Om du inte har tidigare erfarenhet av dessa arbetssätt ser vi till att du får utbildning under arbetets gång. Vi lägger stor vikt vid verksamhetsutveckling, och som boendestödjare ges du goda möjligheter att vara delaktig i att driva enhetens utveckling framåt.
Rollen innefattar även ansvar för social dokumentation samt att vara kontaktman för ett antal kunder. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll samt varannan helg. Tjänsten innebär framförallt arbete i ordinärt boende, men även på psykiatriboenden.
Din kompetens
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning inom vård och omsorg, gärna med inriktning mot funktionsvariationer eller psykiatri, alternativt en annan relevant eftergymnasial utbildning för tjänsten. Har du tidigare erfarenhet som boendestödjare eller från en liknande roll ser vi det som meriterande. Det är även en fördel om du har kunskap om alternativa kommunikationssätt samt om lagstiftningen SoL och LSS.
Eftersom arbetet innebär ett stöttande och coachande förhållningssätt, som också ska dokumenteras, behöver du ha goda kunskaper i svenska språket - både muntligt och skriftligt. Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll, och som har förmåga att arbeta självständigt i olika situationer. Samtidigt är du en person som trivs med samarbete och vill vara med att skapa bästa möjliga möten och förutsättningar för våra kunder.
Våra kunder bor utspridda över hela Västerås. Därför är det viktigt att du kan cykla, så att du enkelt kan ta dig mellan kundernas bostäder och stötta dem i deras insatser. Vår enhet är organiserad i olika geografiska områden, uppdelade i avdelningar, vilket innebär att det i regel inte är några långa avstånd mellan kunderna.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats där både din kompetens och personliga utveckling tas på allvar och värdesätts högt. Vi arbetar enligt en tillitsbaserad styrningsmodell och lägger stor vikt vid ett nära och strukturerat samarbete mellan boendestödjare och avdelningschefer. Genom regelbundna avstämningar skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett kvalitativt stöd för våra kunder.
Vi prioriterar kompetensutveckling och erbjuder fortlöpande utbildningar, handledning och kunskapshöjande insatser som bygger på evidensbaserade metoder. Du får tillgång till både individuell vägledning och grupphandledning, och två gånger om året samlas vi för planeringsdagar med fokus på utveckling, reflektion och samverkan.
Innovation och nytänkande är en självklar del av vårt arbetssätt. Genom särskilda ombudsroller, till exempel inom digitalisering och säkerhet, driver vi verksamheten framåt med fokus på förbättring och framtidstro. Under 2025 lägger vi extra vikt vid hållbarhet, med särskilt fokus på friskfaktorer och personlig utveckling.
Vår arbetsmiljö präglas av tydlighet och struktur. Vi planerar arbetet noggrant för att skapa en balanserad och hållbar arbetsdag - både för dig och dina kollegor.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Låter det här intressant för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
