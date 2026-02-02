Boendestödjare till Huddinge kommun
2026-02-02
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetet innebär att vara ett stöd för de boende och att motivera till fortsatt drogfrihet och ett självständigt liv. I rollen som boendestödjare ingår att ge pedagogiskt stöd gällande ADL och förbereda de boende att i framtiden klara ett eget boende. I arbetet ingår det att motivera och stötta klienterna i att hålla rutiner, sköta vardagsadministration, söka arbete och bostad samt arbeta för fortsatt nykterhet. I samverkan med öppenvård, socialsekreterare och övriga samverkanspartners stödjer du de boende i förändringsprocess. Vi arbetar med kontaktmannaskap. En viktig arbetsuppgift är dokumentation och journalföring i verksamhetssystemet LifeCare. I arbetet ingår att utföra regelbundna och slumpmässiga alkohol- och drogkontroller. Tjänsten innebär schemalagd arbetstid både dag- och kvällstid samt var tredje helg.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst två års utbildning till social-eller behandlingspedagog på folkhögskola eller högskola. Inriktning vuxna.
• Mycket goda teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av att arbeta med MI med målgruppen.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Utbildning inom beroendelära.
• Goda kunskaper om evidensbaserade metoder inom beroendeområdet.
Du som söker har lätt för att skapa sociala kontakter och att samarbeta med andra. Du är strukturerad, ansvarsfull och är bra på att motivera och engagera andra. För tjänsten är goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift en förutsättning.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Anna Stenarv, Enhetschef: anna.stenarv@huddinge.se
Charlotte Rollsby, Gruppledare: charlotte.rollsby@huddinge.se
Enligt avtal.
