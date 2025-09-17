Boendestödjare till Hammarby Gruppbostäder
Västerås kommun / Vårdarjobb / Västerås Visa alla vårdarjobb i Västerås
2025-09-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Här får du hjälpa människor att uppnå en självständig vardag. Du får möjlighet att stötta människor i deras utveckling och bidra till att de lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Vi arbetar för att hjälpa våra kunder utifrån deras individuella önskemål och behov. Det innebär bland annat att ge stöd i personlig omvårdnad, rutiner, träning och andra vardagsaktiviteter, både i och utanför bostaden, för att främja ett mer självständigt liv. Som boendestödjare kommer du att arbeta nära de boende i ett kontaktmannaskap. Det innebär att du är ansvarig för att upprätta genomförandeplaner tillsammans med de kunder du är kontaktman för. Du kommer också att ha en samordnande roll för kunden där du samarbetar med viktiga personer i kundens nätverk, t ex anhöriga, daglig verksamhet, habiliteringen, hälso- och sjukvård och gode man.
Vi söker nu en boendestödjare som kan jobba dag- och kvällstid, och sovande jour enligt schema. I ditt arbete ingår också helgtjänstgöring varannan helg. Anställningen är inom Hammarby gruppbostäder och du kommer till början ha en grundplacering inom någon av verksamheterna, men kan komma att arbeta även på andra verksamheter inom enheten vid behov.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd gymnasial utbildning inom vård och omsorg alternativt annan lämplig eftergymnasial utbildning inom området. För att lyckas behöver du ha ett genuint intresse och engagemang för verksamhetsområdet LSS.
Du har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg och du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Har du undersköterskeutbildning med inriktning mot funktionsnedsättning är det positivt. Likaså om du har erfarenhet eller kunskap om alternativa kommunikationssätt, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Dokumentation i dator och telefon är en daglig arbetsuppgift, vilket kräver att du har god dator- och telefonvana samt goda kunskaper i svenska. Det är också ett plus om du har B-körkort.
Som person är du stabil och trygg. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och har ett gott bemötande. Att hjälpa andra motiverar dig och du ser samarbete som en självklar del i ditt arbete. Då vår verksamhet ständigt förändras och utvecklas behöver du kunna anpassa dig till ändrade omständigheter, se möjligheter i förändringar och vilja bidra i utvecklingsarbetet på enheten.
Vi erbjuder
I denna roll får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv och bidra till att skapa en trygg och utvecklande miljö där varje individ känner sig sedd och hörd. Du får ett närvarande och tryggt ledarskap för att leda dig och dina kollegor i det dagliga arbetet. Du får också vara med och utveckla både verksamhet och arbetssätt, där dina idéer och ditt engagemang bidrar till att skapa en ännu bättre vardag för de boende.
Hammarby gruppbostäder består i dagsläget av sex gruppbostäder, en servicebostad samt ledsagar- och avlösarservice. Verksamheter enligt LSS ska arbeta för jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Vår enhet ingår i vård- och omsorgsförvaltningen. Läs gärna mer på www.vasteras.se/vardochomsorgsforvaltningen
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb. Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Marika Hämeenniemi marika.hameenniemi@vasteras.se 021-392863 Jobbnummer
9512539