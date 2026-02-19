Boendestödjare till gruppbostad i Tyresö
Adelagruppen AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adelagruppen AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Tyresö
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Vi söker fler medarbetare till vår nystartade gruppbostad i Trollbäcken i Tyresö för tillsvidareanställning och vid behovsanställningar/timmisar.
Lönnvägens gruppbostad ligger i ett uppvuxet villaområde med närhet till natur, havsbad och Trollbäcken centrum. Det är en nystartad gruppbostad med totalt sex lägenheter. I dagsläget bor det tre personer i boendet och under våren kan det komma att flytta fler in boende. Totalt kommer det att bo sex boende i gruppbostaden.
De som bor här är unga vuxna med behov av socialt samspel och aktiviteter. De har intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa, samtliga med individuella behov och stödinsatser. De har även behov av tydliga rutiner, struktur och ett pedagogiskt bemötande. Vi jobbar efter metodstöd och använder oss av ett lågaffektivt arbetssätt.
Om arbetet
Arbetet innefattar stöd och service till de personer som bor på gruppbostaden så att de kan leva ett liv som andra. Det innebär att du deltar i olika fritidsaktiviteter och stöttar i de sociala kontakterna, stödjer en person med sin personliga hygien, upprättar och följer en daglig tydlig struktur, håller kontakt med hälso- sjukvården -psykiatrin och folktandvården, ger medicin, tolkar behov och önskemål, . I arbetet ingår även sedvanliga hushålls uppgifter som städning, tvätt och matlagning. Dokumentation är också en viktig del av arbetet. Publiceringsdatum2026-02-19Profil
Vi söker dig som kan jobba varierande arbetstider som tidiga mornar, kvällar och helger men även sovande jour. Förutom att du kan jobba varierande arbetstider så söker vi även dig som har förmåga att sätta dig in i personers livssituation med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa. Tidigare erfarenhet av liknande arbete inom LSS, såsom gruppbostad eller daglig verksamhet, är meriterande. Utbildning inom områden som undersköterska, barnskötare, eller fritidspedagog är ett krav för dig som söker en tillsvidare tjänst och för en behovsanställning är det starkt meriterande. Ett krav är att du har god förmåga att dokumentera och behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Personliga Egenskaper
Vi värdesätter mognad, trygghet, nyfikenhet och förmågan att ta personligt ansvar. Du behöver vara strukturerad, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i ditt arbetssätt. Störst vikt läggs på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trivsam och utvecklande arbetsplats där du har möjlighet att växa både personligen och professionellt.
Vi erbjuder skobidrag och friskvårdsbidrag till våra tillsvidare anställda.
Våra LSS-boenden har ett nära ledarskap med stöd i form av handledning och utbildningar utifrån verksamhetens behov. Vi har kollektivavtal och följer fackliga överenskommelser.
Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
För denna tjänst kommer en bakgrundskontroll att utföras innan anställning erbjuds. Intervjuerna kommer att ske löpande under ansökningstiden. Vi ser fram emot att få din ansökan och att lära känna dig!
Vid frågor är du välkommen att kontakta Anne-Lee Nicolaides via mejl: anne-lee.nicolaides@adelalss.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7256963-1852020". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876), https://adelagruppen-1680154387.teamtailor.com
Lönnvägen 22 (visa karta
)
135 52 TYRESÖ Arbetsplats
Adelagruppen Kontakt
Anne-Lee Nicolaides anne-lee.nicolaides@adelagruppen.se 010-1665020 Jobbnummer
9753154