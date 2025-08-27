Boendestödjare till gruppboende socialpsykiatri
2025-08-27
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Socialpsykiatrins utförare söker boendestödjare till våra gruppboenden inom socialpsykiatri i Kista.
Området tillhör avdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri. Våra gruppboenden ligger nära Kista Centrum, kollektivtrafik och naturområden. Nu söker vi boendestödjare för tillsvidareanställning. Som anställd inom våra gruppboenden arbetar man aktivt med att främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet för brukarna.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats där vi är utvecklingsinriktade, flexibla och jobbar för helheten och verksamhetens bästa. Som anställd hos oss har du friskvårdsbidrag samt möjlighet att ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar. Läs gärna mer om våra förmåner på vår hemsida här.
Rollen som boendestödjare
Som boendestödjare arbetar du självständigt med att stödja vuxna personer med psykisk/ neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att utveckla sina förmågor och skapa en fungerande och meningsfull vardag. Du utgår från klientens individuella behov och ger stöd i det dagliga livet, utifrån ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt. Arbetet innebär även att rent praktiskt hjälpa klienterna. På ett boende ingår även sysslor i de gemensamma utrymmena såsom tillredning av mat, städning, beställning av varor mm.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
gymnasieexamen, det vill säga omvårdnadsprogrammet med inriktning psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
kunskap i hur man skriver genomförandeplaner och vana att skriva i digitala system.
arbetat med målgruppen vuxna med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
god förmåga i svenska språket, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete som boendestödjare i klienters egna hem.
utbildning i ESL och MI.
goda kunskaper i hur samhället fungerar som exempelvis socialtjänst, vård och övriga myndigheter.
För att lyckas med arbetet som boendestödjare har du god samarbetsförmåga, är öppen för att lära av andra och delar med dig av egna erfarenheter och kunskaper. Du är självgående och trygg med att arbeta med enskilda klienter i deras hem och har ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt. För oss är dina personliga förmågor och färdigheter viktiga, vi kommer att lägga stor vikt vid dem.
Välkommen med din ansökan!
Tillsvidaretjänst
Arbetstidsmått dag/kväll/helg är 37,00.
Arbetsgivaren kommer att ta registerutdrag på slutkandidaterna.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
