Boendestödjare till Brogården i Kolsva
2026-01-21
Nu söker vi dig som vill arbeta som boendestödjare på timme vid behov till boendeverksamhet för vuxna med beroendeproblematik inom verksamhetsområdet stöd och behandling.
Stödboendeverksamheten syftar till att erbjuda vuxna kvinnor och män trygghet och stöd samt främja motivation och fortsatt drogfrihet. Verksamhetens idé bygger på delaktighet, meningsfullhet och sammanhang, där sysselsättning är en förutsättning för ökat välbefinnande och självständighet. Utifrån brukarens aktuella situation och specifika behov utformas anpassat stöd. Målet är att brukaren med tiden ska klara av ett eget boende. I de fall där det inte är möjligt kan stödboendet fortsatt bli den fasta platsen i tillvaron.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
I uppdraget som boendestödjare ingår att ge de boende hjälp till självhjälp. Tillsammans med de boende och övrig personal kommer du att skapa en trygg boendemiljö och tillgång till viss sysselsättning.
Du arbetar för att nå uppsatta mål samt bidrar till utveckling i förvaltningen. I tjänsten ingår samarbete med personal från Vård- och omsorgsförvaltningen samt med Hälso- och sjukvården. Inom våra boenden har vi schemalagd arbetstid, helg- och kvällstjänstgöring.Kvalifikationer
Du har utbildad socialpedagog eller behandlingspedagog och gärna erfarenhet från beroendeproblematik Du har ett genuint och öppet intresse för att arbeta med personer med beroendeproblematik. Meriterande är om du tidigare haft ett funktions-/samordningsansvar.
Du är trygg samt har en förmåga att skapa konstruktiva lösningar på problem som kan uppstå i arbetet med brukare som har beroendeproblematik och/eller psykisk- och fysisk ohälsa. Du är även en viktig del i skapandet av ett gott arbetsklimat. Du är en god kommunikatör, vårdar relationer och ser nyttan med nätverk och samarbete.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift, och du ska vara över 20 år.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i den här rekryteringen.
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
