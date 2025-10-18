Boendestödjare till Ametistens gruppbostad
2025-10-18
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
På uppdrag av Nacka kommun driver Humana en boendeverksamhet, Ametisten Norra. Verksamheten består av en fristående villa som ligger i Orminge centrum i Nacka kommun.
Verksamheten avser gruppbostad i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målgruppen för verksamheterna är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har 6 härliga boende i enheten.Om tjänsten
Vi söker nu en ny boendestödjare till vår verksamhet Ametisten Norra. Annonsen gäller en tillsvidareanställning på 66,82%. Arbetstiden är förlagd till natten och du arbetar då vaken natt. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
• Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
• Planerar och genomför aktiviteter med klienten
• Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
• Utbildning som undersköterska, specialpedagog eller beteendevetare
• Erfarenhet från liknande verksamhet
• Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
