Boendestödjare/Stödpedagog
AlexO Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Eksjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Eksjö
2026-01-20
Om Sofieholms gruppbostad
Verksamheten har tillstånd för att bedriva bostad med särskild service i form av gruppbostad enligt 9§ 9p LSS och riktar sig till personkrets 1. Verksamheten består av sex fullvärdiga lägenheter med hög standard. Gruppbostaden är belägen i ett lugnt och harmoniskt villaområde i centrala Eksjö. Direkt närhet till både till både stadskärna, kollektivtrafik, matbutiker och sysselsättning men fortsatt med naturen runt hörnet.
Vad innebär jobbet?
Som boendestödjare arbetar du med att stödja, motivera och utveckla individens förmåga att genomföra olika aktiviteter i det dagliga livet. Din uppgift är att skapa struktur, förutsägbarhet och rutiner i individens vardag genom ett individuellt utformat stöd. Vårt mål är att genom anpassade metoder, arbetssätt och bemötande kunna skapa förutsättningar för ökad livskvalitet och goda levnadsvillkor för de individer som får möjlighet att skapa sig ett hem i vår verksamhet. Vi vill att varje individ ska få känna delaktighet och inflytande i sin livssituation och uppleva ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
Som boendestödjare erbjuder du stöd och service i alla delar av livet där behov finns och arbetsuppgifterna kan exempelvis bestå av:
Vardagssysslor så som städ, tvätt, matlagning och inköp
Fritidsaktiviteter, sysselsättning och utflykter
Personlig omvårdnad och hygien
Social samvaro och kommunikation
Social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner
Samverkan med anhöriga, företrädare, myndigheter och hälso- och sjukvård
Stötta och motivera individen utifrån behov och förmåga till ökad självständighet i sin vardag
Vem söker vi?
Vi söker nu nu ett flertal boendestödjare och/eller stödpedagoger till vårt team!
Arbetstiderna är förlagda efter våra boendes behov och innefattar både vardagar och helger och kan variera mellan dag, kväll och sovande jour. Vi söker även en tjänst som enbart avser vaken natt. Helgtjänstgöring varannan helg.
Vi söker dig med ett stort hjärta för målgruppen och som har en stark vilja att göra skillnad för varje enskild individ. Du tycker om att arbeta med människor, har en god förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån behoven du möter och har lätt för att samarbeta med din omgivning. Du är som person lyhörd, flexibel, lösningsfokuserad och har en känsla för service. Du ska vara trygg i att möta situationer som kan vara stressande och utmanande. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och tar ditt ansvar som en del av teamet för att nå utveckling och önskvärda resultat.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
• Adekvat utbildning inom vård och omsorg. Vi ser gärna att du exempelvis är stödpedagog, socialpedagog, behandlingspedagog eller har annan likvärdig utbildning.
• Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
• Vi har krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
• B-körkort
Det är starkt meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen inom LSS-verksamhet eller i annan liknande verksamhet.
• Erfarenhet och utbildning inom olika relevanta metoder och förhållningssätt så som lågaffektivt bemötande, AKK, tydliggörande pedagogik och motiverande samtal.
• Erfarenhet av samsjuklighet, komplexa behov och utmanande beteenden.
Övrig information
Tillämpning av individuell lönesättning. Kollektivavtal. Friskvårdsbidrag. Kontinuerlig kompetensförsörjning.
Intervjuer och tillsättning av tjänster kommer ske löpande och skyndsamt. Bifoga CV och personligt brev i ansökan.
Låter detta intressant?
Vi är en mindre aktör inom LSS som söker dig som tillsammans med oss vill skapa framtidens LSS-boenden. Vill du vara en del av att våga följa vår dröm? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jennie.sandh@alexoomsorg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alexo Omsorg AB
(org.nr 559100-7744), http://www.alexoomsorg.se
575 33 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alexo Omsorg Sofieholm Kontakt
Verksamhetschef
Jennie Sandh jennie.sandh@alexoomsorg.se 0708727377 Jobbnummer
