Boendestödjare/stödassistent till Humanas nya LSS-boende
Brinner du för omsorg, struktur och att göra verklig skillnad i människors liv? I början av 2026 öppnar Humanas nya LSS-boende, Skyttorp, specialiserat på individer med komplexa stödbehov och utmanande beteenden. Vi söker dig som boendestödjare/stödassistent med förmåga att skapa en trygg och professionell miljö - och som vill vara med och bygga upp verksamheten från start!
På Humana jobbar vi efter visionen "Alla har rätt till ett bra liv". Ta chansen att sätta din prägel och utvecklas i ett företag där engagemang, glädje och ansvar är våra ledord.
Skyttorp LSS är ett gruppboende enligt LSS §9:9 för fyra vuxna i personkrets 1 som har intellektuell funktionsnedsättning och autism i kombination med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, psykiska sjukdomar samt komplexa och omfattande beteendemässiga utmaningar.
Uppdraget innebär en mycket hög och kontinuerlig omsorgs- och stödnivå där säkerhet, struktur och professionell uthållighet är helt centrala delar av arbetet. Målgruppen har omfattande stödbehov kopplade till beteendemässiga svårigheter och behöver en trygg, strukturerad och förutsägbar vardag.
Boendet beräknas stå klart i slutet av februari 2026 och är beläget i det lugna och trygga området Skyttorp, cirka 2,5 mil norr om Uppsala.Om tjänsten
Vi söker engagerade och erfarna boendestödjare/stödassistenter till vår nya specialiserade LSS gruppbostad. Detta uppdrag kräver en extremt hög och kontinuerlig omsorgs- och stödnivå. Du blir en del av ett team som levererar den särskilda personalresurs som krävs för att garantera trygghet och säkerhet för både boende och personal.
Vad innebär rollen?
Professionell hantering: God förmåga att förebygga, hantera och avleda situationer på ett tryggt sätt. Du bidrar aktivt till att garantera personers säkerhet.
Struktur och förhållningssätt: Du arbetar utifrån ett konsekvent och individanpassat förhållningssätt med tydlig struktur och gränssättning, samtidigt som du visar omtanke och uthållighet.
Aktivt stöd: Du ger stöd i ADL, planering, sysselsättning och fritidsaktiviteter.
Hälsokompetens: Du stöttar individen i att hantera sina somatiska sjukdomar och övrig medicinering, samt hanterar ångest/oro och uppmärksamhetssökande beteende utan att förstärka.
Anställningsvillkor
Vi söker nu flera medarbetare för en tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning. Tjänsten är på 100% och arbetstiderna är varierande dag, kväll, helg och natt.
Vi tillämpar individuell lönesättning och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten är den 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Vem är du?
Vi söker dig som har hög uthållighet och förmåga att metodiskt arbeta för att bygga ökad tillit och stabila relationer över tid. Som boendestödjare/stödassistent behöver du ha ett gott tålamod samt vara lyhörd och flexibel. Du tar ett gemensamt ansvar för en positiv arbetsmiljö genom ett respektfullt bemötande. Du har god förmåga att arbeta i ett team som präglas av tät personalnärvaro och kontinuitet i bemanningen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa förtroende.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Minst gymnasial utbildning, gärna inom vård och omsorg, socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att arbeta med målgruppen LSS, neuropsykiatriska funktionshinder och komplexa/utagerande beteenden.
Erfarenhet om NPF, psykiatri, psykisk ohälsa och utåtagerande beteenden
Erfarenhet i Lågaffektivt bemötande LAB och tydliggörande pedagogik
Erfarenhet och kunskap i Alternativ och Kompletterande Kommunikation AKK
Dokumentationsfärdigheter och kunskap om Individens behov i centrum IBIC
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Kunskap och erfarenhet inom konst, musik, sport eller hantverk
Kunna använda stödtecken och/ eller teckenspråk.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en unik och viktig roll där du direkt bidrar till stabilitet och positiv utveckling för en av samhällets mest sårbara grupper. Vi erbjuder även engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
