Boendestödjare Stagårdsvägen LSS
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Bollnäs Visa alla behandlingsassistentjobb i Bollnäs
2026-07-07
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, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
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Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Stagårdsvägen är ett gruppboende för de som omfattas av LSS personkrets 1. Här bor man i en lugn och ostörd miljö – mitt i naturen men samtidigt nära till stan, med sitt utbud av fritidsaktiviteter – i en lägenhet anpassad för att stärka klientens självständighet och trygghet.Om tjänsten
Vi söker nu en ny boendestödjare till vår verksamhet. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Anställningsvillkor
Exempel: Vi söker nu en medarbetare för en tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning. Tjänsten är på 100% och arbetstiderna är varierande dag, kväll och helg.
Vi tillämpar individuell lönesättning och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Det är av stor vikt att du har erfarenhet och/eller kan bemöta personer med olika slags problematik, såsom utåtagerande, tvångsbeteenden eller missbruksproblematik inom NPF. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Utbildning som undersköterska, specialpedagog eller beteendevetare
Erfarenhet från liknande verksamhet (speciellt psykiatri, utåtagerande, tvångsbeteenden)
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Ronnie Hammarstedt | Verksamhetschefronnie.hammarstedt@humana.se
Telefonnummer: +46703281361 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8030348-2090078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
821 43 (visa karta
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821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9995476