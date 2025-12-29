Boendestödjare S:t Olofsgatan LSS, nattjänst
Humana AB / Vårdarjobb / Falköping
2025-12-29
Är du utbildad undersköterska med erfarenhet av att stötta människor med olika NPF diagnoser, självskadebeteende och psykiatriska tilläggsdiagnoser? Brinner du för att ge andra människor ett bra liv? Om detta stämmer in på dig så sök till oss redan idag!
På Humana arbetar vi utifrån ledorden engagemang, glädje och ansvar och vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Hos oss på Humana S:t Olofsgatan LSS kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för de som bor på boendet. Hos oss på Humana S:t Olofsgatan LSS får du även chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Humana S:t Olofsgatan LSS ligger i Falköping och är beläget i ett tvåvåningshus med närheten till stadens centrum och till parkområde.
Boendet riktar sig till personkrets 1 enligt § 9.9 LSS för vuxna och har plats för 6 personer.Om tjänsten
Vi söker nu fler boendestödjare till vår verksamhet för provanställning. Som boendestödjare arbetar du med människor som behöver stöd med sin dagliga livsföring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
I rollen arbetar du med att:
Ge individuellt stöd, omvårdnad och serviceinsatser
Planerar och genomför aktiviteter med klienten
Genomför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Vem är du?
Som person är du serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående. Tjänsten som boendestödjare ställer även krav på tålamod, flexibilitet och lyhördhet. Som medarbetare på Humana tar vi ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och strävar efter att skapa ett gott klimat på enheten och i arbetsgruppen genom ett respektfullt bemötande. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
För att söka tjänsten krävs det att du har:
Utbildad undersköterska
Erfarenhet från liknande verksamhet och den målgrupp vi arbetar med
Kunskaper inom lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift då dokumentation är en stor del av arbetet
B-körkort
Meriterande är:
att ha kunskap och erfarenhet av psykiska sjukdomar och destruktiva beteenden
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet.
Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsterna innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
