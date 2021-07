Boendestödjare sommarvikariat - Sundbybergs kommun - Vårdarjobb i Sundbyberg

Sundbybergs kommun / Vårdarjobb / Sundbyberg2021-07-06Har du ett brinnande intresse av att arbeta med människor? Har du kunskap och erfarenhet av att arbeta med boendestöd? Då ska du söka tjänsten som boendestöjare sommarvikariat hos oss!Inom Social-och arbetsmarknadsförvatningen finner du boendestödet. Vi arbetar med att ge våra brukare ett gott stöd utifrån individuella behov och stödjer dem i deras vardagsliv. Det betyder att utifrån varje individs behov stödja dem med det som behövs i vardagen. Det kan handla om att stöjda i kontakter med andra myndigheter, stöd i vardagliga hushållssysslor, komma ut i samhället på olika aktiviteter med mera. Boendestödet vänder sig till personer med psykiska- och neuropsykiatriska funktionsvariationer.Vikariatet som boendstödjare under sommaren innefattar arbetsuppgiften att starta upp alla nya ärenden som vi har i kö. Du kommer att skapa genomförandeplaner, riskanalyser och göra en planering med brukaren för att sedan lämna över dessa till ordinarie personal efter sommarsemestrarna. Detta ställer höga krav på struktur, kunskap om dokumetation och genomförandeplaner enligt IBIC. Du kommer att i samråd med gruppledare verka för att alla ärenden är uppstartade och klara att överlämnas till ordinarie personal. Du skall ha god förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl i både tal och skrift. Då vi har dokumentationskrav i verksamheten ska du ha god kunskap i dokumentation. Du har grundläggade IT-kunskaper och kan använda datorn som verktyg och har lätt att lära dig nya system.Vi kräver att du har mentalskötarutbildning, omvårdnadsprogrammet med inriktning psykiatri alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbete med personer med psykiska- och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Meriterande är utbildning i lågaffektivt bemötande och MI.Befattningarna är ett vikariat, 37 timmar/vecka som heltidsmått. Arbetstiden är belagd dagtid, måndag till fredag.Tillträde snarast! Ansök senast den 13 juli. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.Välkommen med din ansökan!Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidVikariat under sommaren. Arbetstiden är förlagd måndag-fredag. Heltid 100% genomsnitt 37 h/vecka2021-07-06Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-13Sundbybergs kommun5849152