Boendestödjare sökes med stödpedagogiskt ansvar
2026-01-23
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en boendestödjare med stödpedagogiskt ansvar till ett av våra boenden i Alby inom socialpsykiatrin, Bostad med särskild service (BOSS).
Rollen innebär ett utökat mandat i det pedagogiska arbetet och ett särskilt ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra det pedagogiska stödet i verksamheten.Som boendestödjare med stödpedagogiskt ansvar utvecklar och använder du metoder som stärker stödet till den enskilde och säkerställer att arbetet bygger på evidensbaserad praktik. Du analyserar behov, identifierar förbättringsområden och omsätter kunskap inom bland annat lågaffektivt bemötande, MI, tydliggörande pedagogik och social dokumentation.
Du är ett pedagogiskt stöd i teamet och handleder kollegor vid behov. Samtidigt arbetar du nära brukare genom att planera och genomföra insatser och aktiviteter. En viktig del av rollen är att samla in och sprida ny kunskap samt, tillsammans med enhetschef och arbetsledare, bidra till att utveckla teamets arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- stödja brukare i deras vardag och i olika aktiviteter, med målet att skapa trygghet och motverka isolering
- hantera läkemedelsdelegering
- vara kontaktperson och tillsammans med brukaren upprätta samt utvärdera genomförandeplaner
- genomföra ärendedragningar i syfte att säkerställa att stödet utgår från den enskildes individuella behov
- handleda kollegor, både individuellt och i grupp.
- driva och följa upp förbättringsområden i verksamheten.
Vi erbjuder dig
Enheten har en viktig funktion i att påverka människors livskvalitet och bidra till Botkyrkas välfärd och samhällsutveckling. Här arbetar sex boendestödjare, en arbetsledare och en enhetschef. Du blir en del av ett engagerat och professionellt team där stödpedagogisk kompetens redan finns på plats och ger stöd i det pedagogiska arbetet.
Som arbetstagare får du en tydlig introduktionsplan och en erfaren kollega som hjälper dig att snabbt komma in i både arbetsuppgifter och arbetsgemenskap. Vi erbjuder interna utbildningar och uppmuntrar dig att fortsätta utvecklas. Hos oss värdesätter vi trivsel, personlig utveckling och kreativitet, och ser mångfald som en styrka. Som medarbetare i Botkyrka kommun erbjuds du trygga anställningsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner. Du får också nära stöd av engagerade arbetsledare och tillgång till en sjuksköterska som kan bistå i medicinska frågor. Hos oss blir du del av en varm gemenskap som arbetar för en hållbar utveckling och en bättre livskvalitet för Botkyrkas invånare.
Du som söker till oss
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog eller socionom och som har dokumenterad erfarenhet inom socialpsykiatrin, med särskild kompetens kring missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa.Övriga krav:
- Erfarenhet av att använda svenska språket i tal och skrift i en yrkesroll.
- Erfarenhet av att använda digitala hjälpmedel.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete med metoder så som Motiverande samtal (MI), Ett Självständigt Liv (ESL), Låg Affektivt Bemötande (LAB).
- Kunskap inom socialtjänstlagen och sekretesslagen.
- Erfarenhet av Signs Of Safety.
Vi utgår från att du har en god pedagogisk förmåga som gör det lätt för dig att förklara, strukturera och anpassa ditt stöd utifrån individens behov. Du har förmågan att samarbeta väl och trivs i en roll där du får bidra med din kompetens. Kollegor uppskattar dina insikter och ditt sätt att dela med dig av kunskap. Du har ett starkt engagemang för att hjälpa andra och arbetar lösningsinriktat.
För att lyckas i rollen behöver du ha en tydlig arbetsprocess och vara skicklig på att planera och organisera ditt arbete. Du hanterar pressade situationer på ett konstruktivt sätt, fullföljer dina uppgifter och håller tidsramar. Du är trygg även när förutsättningarna är oklara och bemöter andra med ett lågaffektivt förhållningssätt. Du kommunicerar tydligt, bygger goda relationer och samarbetar väl med olika aktörer. Samtidigt kan du arbeta självständigt när det behövs.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
