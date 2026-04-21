Boendestödjare Skyddat boende
2026-04-21
Är du en blivande del av Team-OSS?
Vi utökar vårt team och söker nu en boendestödjare med erfarenhet av att arbeta med människor som utsatts för olika former av våld och som därför är i behov av skydd.
Inom teamet jobbar vi ständigt med att utvärdera och utveckla oss själva inom området skydd, allt för att säkerställa och undvika att misstag görs som blir ödesdigra för den skyddsbehövande.
Trygghet i en individuellt anpassad vardag
Vi tar emot både enskilda vuxna och familjer i våra boenden.
Vårt team präglas av engagemang, spetskompetens och trovärdighet. Vi ser balansen mellan omsorg och högt säkerhetstänk som avgörande. Tillsammans möter vi klientens behov på ett effektivt och värdigt sätt.
En person som har modet att ta klivet ut ur våldsutsatthet bör ges största möjliga förutsättningar att lyckas och gå vidare i livet.
Vem är du och vad gör en boendestödjare i Team-OSS?
Som boendestödjare är du en trygg och närvarande vuxen i vardagen för våra klienter. Du ger stöd i det dagliga livet och är med och skapar en stabil och säker tillvaro för personer i utsatt livssituation.
Du kommer att möta en bred målgrupp:
Våld i nära relation (ViNR)
Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)
Brottsoffer
I arbetet ingår bland annat:
Skapa trygghet: delta i skyddsplanering och skapa en förutsägbar och stabil miljö.
Stöd i föräldrarollen och omsorg om barn - ett levande barnperspektiv
Ordna tillgång till fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning
Samverkan med skola, sjukvård, socialtjänst och andra samhällsaktörer
Dokumentation, journalföring och rapportering enligt gällande riktlinjer
Motiverande samtal och stöd i livsförändring
Barnperspektivet är centralt i vårt arbete. Du behöver ha förmåga att se och möta barn på deras villkor, förstå hur våld påverkar barns utveckling och bidra till att skapa trygghet, struktur och meningsfullhet i deras vardag. Det kan även innebära att följa med till skola eller vårdkontakter, samt stödja föräldrar i sin roll under skydd.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, trygg i dig själv och som har ett stort hjärta för människor i kris. Du behöver vara flexibel, samarbetsorienterad och ha ett professionellt förhållningssätt i både stressade och känslomässigt påfrestande situationer.
Du har god kännedom om våldets mekanismer och är bekväm med att arbeta enligt upprättade planer, i ett ibland högt tempo. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team, och att du är noggrann med dokumentation och kommunikation.
Krav och merit

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete ( socialpedagog, behandlingspedagog, stödpedagog eller likvärdigt)
B-körkort
Erfarenhet av arbete med våldsutsatta och/eller socialt utsatta målgrupper
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på skyddat boende
Erfarenhet av arbete med barn och familjer i utsatthet
Kunskap om VINR, HRV, avhoppare och brottsofferfrågor
Dokumentationsvana i verksamhetssystem.
Kunskap om samtalsmetodik, exempelvis MI, BRA-samtal eller lågaffektivt bemötande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@omsorgskyddsakerhet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB
(org.nr 556937-0827) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorg Skydd Säkerhet Jobbnummer
9868205