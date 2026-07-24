Boendestödjare servicebostad LSS
Stiftelsen Guldfällen / Vårdarjobb / Södertälje Visa alla vårdarjobb i Södertälje
2026-07-24
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Stiftelsen Guldfällen bedriver omsorgsverksamheter på den biodynamiska utbildningsgården Skillebyholm utanför Järna. Vi inspireras av socialterapin och arbetar utifrån KASAM, tydliggörande pedagogik och det lågaffektiva förhållningssättet. Nu söker vi boendestödjare till våra bostäder med särskild service för vuxna, enligt LSS 9§9.
Vi söker dig som vill lära känna, förstå och vara en del av en annan persons liv och är genomsyrad av ett "omsorgstänk". Du är intresserad av att förstå vad som ligger bakom olika beteenden och kan hantera utmanande situationer av olika slag. I arbetet ingår att stödja och motivera en person med allt som hör livet till, utifrån individens behov, förutsättningar och önskemål. Målet med ditt arbete är att bidra till den enskildes ökade självständighet, livskvalitet och möjlighet att leva som andra.
En viktig del i arbetet är att bygga relationer och skapa förtroende.
Vi har höga förväntningar på våra anställda och du behöver VILJA utvecklas och ständigt lära nytt för att arbeta i vår verksamhet.
Vi arbetar strukturerat för tydlighet och förutsägbarhet, vilket skapar trygghet hos huvudpersonerna. Det innebär att du behöver följa rutiner och planeringar noggrant.
Du ska kunna arbeta självständigt, ta ansvar och fatta beslut på egen hand samtidigt som du behöver följa verksamhetens struktur och arbetssätt. Som person är du lugn, flexibel och lösningsinriktad. Du har lätt för att samarbeta och tycker om att bidra till helheten.
Du får gärna vara utbildad socialpedagog, behandlingsassistent eller undersköterska och ha tidigare erfarenhet av att stödja personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: benedict@guldfallen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Guldfällen
, https://www.guldfallen.se/
Skillebyholm 4 (visa karta
)
153 91 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Guldfällen Jobbnummer
10010447