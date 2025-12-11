Boendestödjare natt till Villa Cullberg
Nytida AB / Vårdarjobb / Sigtuna
2025-12-11
Nu söker vi en boendestödjare natt till vårt team på Villa Cullberg. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är deltidstjänst på 76,61 %. Om Villa Cullberg
Villa Cullberg ligger centralt i Sigtuna och samtidigt nära naturen. Boendet är ett boende med särskild service inom socialpsykiatri, enligt SoL 7.1.2. Våra klienter bor i egna lägenheter och vi har plats för 14 boende. Det finns en busshållplats 300 meter från boendet och det är 500 meter till Sigtuna centrum och busstation med fler avgångar. Sigtuna Fritidscenter och discgolfpark ligger rakt över gatan, och det är bara några hundra meter till sjön Mälaren. Villa Cullbergs målgrupp är vuxna personer mellan 20-65 år med psykiska och neuropsykiatrika funktionsnedsättningar. För mer information, gå in på vår hemsida: Villa Cullberg - Nytida
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt vaken natt.
Du har en gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har, som lägst, gymnasieutbildning inom vård och omsorg med inriktning psykiatri eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen och ett stort intresse för människor och deras välmående.
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Ett krav är att du hanterar det svenska språket i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 2026-02-01 eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Du kan beställa ett utdrag här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
