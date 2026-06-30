Boendestödjare natt, Socialpsykiatri
Vänersborgs Kommun / Vårdarjobb / Vänersborg Visa alla vårdarjobb i Vänersborg
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning
Vi söker dig som vill ha ett spännande och varierat uppdrag som boendestödjare och arbeta vaken natt. Du kommer att ha ditt uppdrag på Niklasbergsvägen 9 D, ett boende inom Socialpsykiatrin för personer med psykiska diagnoser i kombination med stort omvårdnadsbehov. Vi kan erbjuda dig att arbeta i en inspirerande miljö med god gemenskap och för oss är det viktigt att göra skillnad!Dina arbetsuppgifter
Att utifrån individuella behov stödja personer med psykiska funktionshinder i kombination med stora omvårdnadsbehov, utifrån de situationer som uppstår nattetid. Att tillsammans med enhetschef, verksamhetsledare, verksamhetspedagog och övrig personal arbeta enligt de mål och riktlinjer som finns för verksamheten. Du ska utifrån professionellt bemötande och tydliggörande pedagogik arbeta enligt individuella genomförandeplaner. Samarbete med anhöriga, företrädare och andra professioner ingår i uppdraget. Arbetet innebär ensamarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har examen från vård- och omsorgsprogrammet. Du kan även ha annan utbildning som tillsammans med yrkeserfarenhet bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Vi söker dig som har ett intresse och erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar i kombination med stort omvårdnadsbehov.
Du skall ha ett lugnt bemötande, förmåga att arbeta självständigt och ha ett professionellt förhållningssätt. Viktigt att ha förmågan att reflektera kring det egna förhållningssättet och vilja och lust att jobba enligt beprövade metoder och vara flexibel, lyhörd och prestigelös. Du skall ha en positiv människosyn och lätt för att samarbeta. Då problemskapande och utmanande beteende förekommer skall du ha erfarenhet av liknande arbete och ha förmågan att tänka förebyggande för att minimera risker och hotfulla situationer. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.Anställningsvillkor
När du söker tjänst inom socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Vid intervjutillfället behöver referenser kunna uppges.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Personligt stöd och omsorg Kontakt
Charlotte Stridh charlotte.stridh@vanersborg.se 0521-722102 Jobbnummer
9985755