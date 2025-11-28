Boendestödjare (Intermittent anställningsförhållande, Södermalm och Farsta)
SHIS Bostäder är Stockholm stads bostadssociala resurs.
Vårt uppdrag är att erbjuda trygga genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden. På SHIS bor hyresgäster under en begränsad tid och vårt uppdrag är att utbilda och handleda hyresgästerna i att komma vidare till ett eget bostadskontrakt. SHIS har ca 220 engagerade medarbetare, tillsammans arbetar vi med ett 40-tal fastigheter med ca 3700 lägenheter som vi bedriver verksamhet i där vi stöttar ett stort antal hyresgäster varje år.
Vill du arbeta med ett viktigt samhällsuppdrag där du stöttar människor i boende med stöd?
SHIS Bostäder söker nu en boendestödjare för ett intermittent anställningsförhållande där du är en del av engagerade team bestående av andra boendestödjare, lokalvårdare, fastighetsvärdar och bostadsvägledare. Tillsammans ska vi fullfölja vårt gemensamma uppdrag att möjliggöra för våra hyresgäster att få nyckeln till sin egen dörr.Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som boendestödjare är ditt uppdrag att utifrån beställningen från socialtjänst, stadsdelsförvaltningar eller socialförvaltningen, svara på beställningen genom en genomförandeplan och tillsammans med hyresgästen arbeta mot beställaren och den enskildes mål med insatsen. Utifrån det bostadssociala uppdraget behöver du genom insatsen boendestöd verka stödjande och motiverande i ditt arbete med hyresgästen inom de livsområden som beställningen avser, SHIS använder MI-metoden.
Arbetet kan innehålla vardagligt stöd i hemmet, stötta i hur man lever med skyddade personuppgifter, stötta den enskildes förmåga att skapa struktur och rutiner, hjälpa till med myndighetskontakter och bryta social isolering. Ibland är stödet praktiskt beroende på den enskildes aktuella behov, exempel på insatser kan vara:
att följa och stötta hyresgäster i det dagliga livet och hjälpa till i kontakter med arbete, skola mm.
att planera, anpassa och genomföra pedagogiska och praktiska insatser för att stötta hyresgästen till ett självständigt liv
att stötta hyresgästen i sysslor rörande att sköta och planera sin vardagsekonomi
att ta initiativ till och samordna vårdkontakter och myndighetskontakter vid behov.
Du förväntas ha ett helhetsperspektiv. Insatsen du ger syftar till att stärka den egna förmågan hos hyresgästen med målet att hjälpa denne vidare ut på ordinarie bostadsmarknad.
I arbetet ingår även löpande administration i form av journalföring, genomförandeplaner, kontraktsskrivning, administration i samband med vidareflytt, inhämta handlingar och intyg, följa upp att hyresgäster sköter hyresinbetalningar mm. Du kommer arbeta i verksamhetssystemet Alfa eCare Welfare och dokumentera utifrån socialtjänstlagen.
Kvalifikationer och egenskaper
Det är viktigt att du är trygg i dig själv och kan anpassa arbetssätt efter situationen, viss flexibilitet krävs. För att lyckas tror vi att du är självständig, vet när du ska agera och tar ansvar, samtidigt som du tycker om att samarbeta med andra. En stor del av arbetet består av att samarbeta med våra uppdragsgivare, stadsdelsförvaltningarna, vilket medför krav på att du är kommunikativ och strukturerad i din administration.
För att vara aktuell för rollen ska du ha:
eftergymnasial utbildning exempelvis som socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning inom beteendevetenskap/socialt arbete/omsorg som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av socialt- och pedagogiskt arbete och med målgruppen personer i utsatthet
kunskap om dokumentationskrav och journalföring i enlighet med socialtjänstlagen
erfarenhet av att ha jobbat inom eller samverkat med myndigheter som socialtjänsten
dokumenterad kunskap inom MI (motiverande samtal)
datorvana och systemvana (Officepaketet)
mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
dokumenterad kunskap inom ESL (ett självständigt liv)
erfarenhet av arbete med dokumentation och journalföring i enlighet med socialtjänstlagen
erfarenhet av arbete med tillämpning av socialtjänstlagen och myndighetskontakter
erfarenhet av arbete i en mångkulturell kontext
kunskap om eller arbetat med lågaffektivt bemötande eller likvärdiga metoder
förståelse för HBTQI+ - relaterade frågor.
Anställningsförhållanden
Anställningen är ett intermittent anställningsförhållande, du har därför ingen garanterad sysselsättningsgrad utan arbetar vid de tillfällen du erbjuds arbetspass, baserat på behov eller som vikariat för ordinarie personal som är frånvarande, och tackar ja eller nej till dessa. Du är timavlönad i denna roll. Tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer att vara aktuell för verksamheterna på Södermalm och i Farsta främst, men kan även täcka fler områden där SHIS har sin verksamhet.
Vi har nolltolerans mot missbruk av alkohol eller bruk av droger.
Vi erbjuder dig
SHIS erbjuder dig ett utvecklande arbete där ingen dag är den andre lik. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Du möter många olika människor i din roll vilket ger dig nya perspektiv och med det är SHIS en stimulerande arbetsplats. Vi ser till alla människors lika värde och värderar varje anställds enskilda kompetens. Hos oss har vi en välkomnande stämning och en trevlig arbetsmiljö. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvård på arbetstid.
Rekryteringsprocessen
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning. Utdraget som ska uppvisas är "Kontrollera egna uppgifter", detta går endast att beställa via post.
I rekryteringsprocessen ska du också kunna uppvisa att du har rätt att arbeta i Sverige genom uppvisande av svenskt medborgarskap, medborgarskap i annat EU-land eller annat underlag som intygar rätten att arbeta i landet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ansökningshandlingar hanteras enbart i rekryteringssystemet.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
