Boendestödjare Heltid-vik
Sympati AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-07-09
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Sympati AB söker en boendestödjare på heltid för ett vikariat under perioden 2026-08-17 – 2027-06-25.
Om tjänsten Vi söker en engagerad boendestödjare för ett vikariat på 100 %. Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd till personer i deras vardag utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner. Tjänsten innefattar arbete vardagar och kväll.
Tillträde: 17 augusti 2026Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Sympati AB utför boendestödsinsatser med hög kvalitet till drygt 850 personer i Stockholms stad, Solna stad och Lidingö stad. Vårt arbete präglas av respekt, delaktighet och ett stort engagemang för varje individs möjligheter att leva ett självständigt liv.Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare arbetar du självständigt och möter klienter i deras hemmiljö. Du ger stöd i vardagliga situationer och hjälper till att skapa struktur, motivation och ökad självständighet.
Arbetet innebär främst besök hos klienter i området City–Nordväst, där du förflyttar dig mellan olika adresser under arbetsdagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom socialt arbete, vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning.
Har god förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Är inkännande, lyhörd och kommunikativ.
Har ett pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att motivera och stötta andra.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller LSS.
Har ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och omväxlande arbete.
Ett engagerat och stödjande arbetslag.
Möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Anställningsform: Vikariat, heltid (100 %) Period: 2026-08-17 – 2027-06-25 Arbetstid: Dagtid med tjänstgöring varannan helg Placering: Stockholm, huvudsakligen City–Nordväst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: filip.karlsson@sympatigruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sympati AB
(org.nr 559025-2523)
Hornsgatan 66 (visa karta
)
117 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9997704