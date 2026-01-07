Boendestödjare barn och ungdomsboende LSS
2026-01-07
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
Vi behöver förstärka vårt team och söker just nu efter 2 engagerade medarbetare till ett av våra barn och ungdomsboenden på Solberga by!
Solberga by är en ideell förening som i över 80 år erbjudit LSS- boende och anpassad grundskola med Waldorfinriktning i Järna för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Hos oss får varje barn en chans att utvecklas i sin egen takt och på sina egna villkor.
Om jobbet
I vårt arbete utgår vi från lågaffektivt bemötande med barnet i centrum. Att skapa relation, motivera och inspirera är avgörande och att du som medarbetare ser möjligheter istället för hinder. Vi arbetar i team och vi lägger stor vikt att du som medarbetare är aktivt deltagande och följer gemensamma riktlinjer och handlingsplaner.
Vår målgrupp är barn och ungdomar mellan 6-17 år med olika funktionsvariationer och din främsta uppgift som medarbetare är att skapa en trygg och säker miljö för våra barn.
Du tillsammans med dina arbetskollegor ansvarar för att utforma barnens dagar och en stor del i det är att planera och utföra fritidsaktiviteter, stödja barnen i vardagliga sysslor, hygien, ADL m m. Vi arbetar med alternativ kommunikation, TAKK och bildstöd. I uppdraget ingår det även att sköta hushållsnära sysslor som städning, matlagning, tvätt m m. Vi arbetar i en hemlik miljö och en viktig del är att skapa trivsel och bidra för en välkomnande atmosfär.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete i ett engagerat team. Vi har en platt organisation med ett nära ledarskap och korta beslutsvägar. Vi månar om våra medarbetare och arbetar aktivt för att bibehålla och utveckla en god arbetsmiljö. Hos oss får du härliga kollegor och möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi förutsätter att du har tidigare erfarenhet att arbeta med barn och ungdomar med funktionsvariationer.
Du har en adekvat utbildning inom social omsorg (Tex stödpedagog, socialpedagog, usk)
God svenska i tal och skrift är viktigt eftersom dokumentation och informationsöverföring är en del av arbetsuppgifterna.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du som person är strukturerad, engagerad, flexibel, ansvarstagande och att du arbetar med ett tydligt fokus på barnen. Du tycker om att leka och interagera med barn/elever. Du engagerar dig i ditt arbete, är lyhörd och har god samarbetsförmåga.
Låter det som ett uppdrag som passar dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om du blir kallad på intervju ber vi dig att ta med dig två utdrag från belastningsregistret, se nedan. Utdraget får ej vara äldre än 1 år.
Utdrag barn med funktionsnedsättning
Utdrag skola eller förskola
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Omfattning: 80-100%
Arbetstid: Enligt löpande schema- dag, kväll, helg och jour.
Löneform: Månadslön
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Solberga By
Solberga 27 (visa karta
)
153 91 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solberga by Kontakt
Föreståndare
Cecilia Stenius cecilia.stenius@solbergaby.se Jobbnummer
9671508