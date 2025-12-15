Boendestödjare 75%

Sympati AB / Vårdarjobb / Stockholm
2025-12-15


För kunds räkning söker vi en man på 75%
Tillträde enligt överenskommelse

Arbete på kvällar och helger förekommer.

Sympati AB utför boendestödsinsatser med hög kvalitet till drygt 850 personer i Stockholms Stad, Solna Stad och Lidingö.

Utöver utbildning med inriktning socialt arbete eller vård och omsorg ser vi gärna att du har förmåga att arbeta självständigt, är inkännande och kommunikativ samt har ett pedagogiskt förhållningssätt med förmågan att motivera andra. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller LSS. Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska är önskvärt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: sanni.frostenson@sympatigruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare 75%".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sympati AB (org.nr 559025-2523)
Hornsgatan 66 (visa karta)
118 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
9645684

