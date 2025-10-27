Boendestödjare 50%
Sympati AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sympati AB i Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi söker en boendestödjare på 50%
Sympati AB utför boendestödsinsatser med hög kvalitet till drygt 750 personer i Stockholms Stad, Solna Stad och Lidingö.
Utöver utbildning med inriktning socialt arbete eller vård och omsorg ser vi gärna att du har förmåga att arbeta självständigt, är inkännande och kommunikativ samt har ett pedagogiskt förhållningssätt med förmågan att motivera andra. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller LSS. Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska är önskvärt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: olivia.aborg@sympatigruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Boendestödjare 50%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sympati AB
(org.nr 559025-2523)
Hornsgatan 66 (visa karta
)
118 21 STOCKHOLM Kontakt
Samordnare
Olivia Åborg olivia.aborg@sympatigruppen.se Jobbnummer
9575626