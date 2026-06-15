Boendestödjare
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2026-06-15
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Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har ca 280 medarbetare.
På Individ och familjeomsorgen blir du en del av teamet som får möjlighet att jobba brett och varierat, nära beslutsfattare och med gott samarbete med skola och andra aktörer. Vi månar om vår personal med utbildningar, friskvård och extern handledning. I och med nya socialtjänstlagen pågår nu spännande förändringar där boendestöd kommer jobba nära öppenvården som består av behandlare inom både familj och vuxna. Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Boendestöd är en biståndsbedömd insats och är ett stöd i brukarens hem eller närmiljö. Stödet kan bestå i att få hjälp att komma igång med vardagssysslor såsom städ, matlagning och tvätt, att få struktur på vardagen eller få social träning. Individen utför sysslorna själv med motiverande stöd av boendestödjare där målet är att på sikt kunna klara sin vardag på egen hand och leva ett mer självständigt liv.
Stödet är individanpassat och styrs av en genomförandeplan som görs tillsammans med individen. Som boendestödjare besöker du merparten av brukarna själv. I arbetet ingår även social dokumentation, att arbeta med uppsatta mål och samverkan med olika samarbetspartners. Kvalifikationer
Det är meriterande om du har kunskaper inom metoder som motiverande samtal, lågaffektivt bemötande samt alternativ och kompletterande kommunikation. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete med våra målgrupper och arbete med boendestöd.
Detta är ett arbete för dig som gillar utmaningar och ser möjligheter i varje individ. Vi söker dig som är ansvarsfull, kreativ och lyhörd för brukarnas behov. Du ska vara tålmodig och reflekterande, ha ett bra bemötande gentemot brukare, kollegor och samverkanspartners.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och en hög servicekänsla. Planeringen för dagens arbete kan ändras med kort varsel så du behöver ha en förmåga att anpassa dig till förändrade situationer. Arbetet kräver en god organisationsförmåga och förmåga att kunna arbeta självständigt.
Vad erbjuder vi?
Som anställd i Karlsborgs kommun får du ta del av en mängd förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och individuell lönesättning. Det finns även en rad andra förmåner som anställd i Karlsborgs kommun som du kan ha rätt till. Läs gärna mer om dem här.
Du är vår viktigaste resurs och vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar till ett välmående liv. Det gör vi genom att satsa på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina och verksamhetens förutsättningar. Ta del av alla förmåner via vår hemsida.Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Ansökningar gås igenom löpande och aktuella kandidater kan komma att kallas till intervju innan ansökningstiden gått ut.
Om du blir aktuell för tjänsten ska du kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du beställer utdraget här: Begära belastningaregister | Polismyndigheten
Vid önskan om facklig kontakt, finns kontaktuppgifter på kommunens hemsida.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film här
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 550 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt Instagramkonto Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs Kommun
(org.nr 212000-1629), https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Storgatan 16 (visa karta
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546 82 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, IFO Kontakt
Ida Wiik ida.wiik@karlsborg.se 0505-17137 Jobbnummer
9962729