Boendestödjare - Göteborgs kommun - Vårdarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg2021-07-06Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.Följ oss gärna på LinkedIn: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod 2021-07-06Boendestödet Backa, Kärra och Tuve ingår sedan årsskiftet tillsammans med stadens övriga boendestödsenheter i en gemensam organisation, vilket ger goda möjligheter att gemensamt fokusera på målgrupp och arbetsmetoder. Boendestöd är en biståndsbedömd insats som i huvudsak riktar sig till personer mellan 18 och 65 år och är ett stöd i den enskildes hem eller närmiljö. Stödinsatserna är individanpassade utifrån den enskilde personens behov. Vi utgår ifrån att alla människor har en vilja att leva ett meningsfullt och ett så självständigt liv som möjligt.Vi söker nu en boendestödjare med goda kunskaper i teckenspråk. Dina arbetsuppgifter är att i första hand bistå döva/hörselskadade brukare med psykiska, neuropsykiska och intellektuella funktionsvariationer. Personerna som får stöd bor i eget boende med eller utan familj. Insatsen sker stödjande och motiverande tillsammans med den enskilde, och kan till exempel innebära att få hjälpa att skapa vardagsrutiner, stötta i matinköp, bryta isolering genom till exempel promenader eller att stötta i myndighetskontakter. Arbetet kan även innefatta samverkan med andra myndigheter som tex Försäkringskassan, vården och andra delar av socialtjänsten. Som boendestödjare arbetar du självständigt hos den enskilde men är en del av en större arbetsgrupp. I arbetet ingår även dokumentation.Enheten har sedan årsskiftet ljusa och ändamålsenliga lokaler.Till arbetsplatsen finns goda kommunikationsmöjligheter, liksom närhet till parkeringsmöjligheter. Du får möjlighet att vistas utomhus under en arbetsdag med goda möjligheter att gå och cykla.Inom enheten finns många engagerade medarbetare med lång erfarenhet som kommer att ge dig stöd för att komma in i arbetet.Vi har veckovisa reflektionsgrupper med ca 5 medarbetare under ledning av stödpedagog.Det är ett roligt, varierat och meriterande jobb! Välkommen med din ansökan!Vi söker dig som har pågående eller avslutad vård eller omsorgsutbildning, från gymnasium eller högskola. Goda teckenspråkskunskaper är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i enskildas hem. Erfarenhet av dokumentationssystemet Treserva är meriterande. Kunskap och erfarenhet av IBIC är önskvärt.För att lyckas i rollen som boendestödjare hos oss behöver du vara självgående och kunna skapa förutsättningar för att hitta nya lösningar. Du har en god pedagogisk förmåga, är lyhörd och är duktig på att bemöta människor med olika behov. Arbetet kräver egen struktur, men även att situationer får styra hur du löser den aktuella uppgiften.ÖVRIGTUrval påbörjas under ansökningstiden.I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Med hänvisning till gällande lagar om registerkontroll måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Schema. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde omgående.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-20Göteborgs kommun5849891