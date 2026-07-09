Boendestödjare 100% - Tillvidareanställning
Sympati AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-07-09
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Boendestödjare 100 % – Tillsvidareanställning
Vill du göra skillnad i människors vardag? Sympati AB söker nu en engagerad boendestödjare på heltid.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Sympati AB utför boendestödsinsatser med hög kvalitet till drygt 850 personer i Stockholms stad, Solna stad och Lidingö stad. Vårt mål är att stärka individens självständighet, delaktighet och livskvalitet genom ett professionellt och respektfullt bemötande.Om tjänsten
Vi söker en boendestödjare på heltid med tjänstgöring vardagar och varannan helg. Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd till personer med olika behov i deras hemmiljö.
Du kommer huvudsakligen att arbeta i City–Nordväst och besöka klienter på olika adresser. Arbetet är självständigt och kräver god struktur, flexibilitet och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare stödjer du klienter i deras vardag utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner. Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Motiverande och pedagogiskt stöd i vardagen
Stöd i sociala kontakter och samhällskontakter
Planering och strukturering av vardagliga aktiviteter
Dokumentation enligt gällande rutiner
Samverkan med anhöriga och andra professionella aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom socialt arbete, vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning.
Är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete.
Är inkännande, lyhörd och kommunikativ.
Har ett pedagogiskt förhållningssätt och förmåga att motivera andra.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom psykiatri.
Erfarenhet av arbete inom LSS.
Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Stor frihet under ansvar.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Introduktion och kontinuerligt stöd i arbetet.
Omfattning: Heltid (100 %)
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning kan komma att tillämpas)
Arbetstid: Dag-, kvälls- och helgtjänstgöring, varannan helg
Placering: Stockholmsområdet, huvudsakligen City–Nordväst
Välkommen med din ansökan!
Ansök till:olivia.aborg@sympatigruppen.sefilip.karlsson@sympatigruppen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: olivia.aborg@sympatigruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sympati AB
(org.nr 559025-2523)
Hornsgatan 66 (visa karta
)
117 26 STOCKHOLM Jobbnummer
9997723