Boendestöd Stjärnorpsgatan söker tim- och semestervikarier!
2026-02-02
Alla som vi på Stadsmissionen möter har en berättelse. Berättelser om att hitta någonstans att sova, vara hungrig, ofrivilligt ensam eller vara utsatt för våld och hot. Vi möter människorna bakom berättelserna varje dag, året om. Och vi arbetar varje dag, året om med deras möjlighet till förflyttning för ett bättre liv. Hos Stadsmissionen får du möjlighet att göra skillnad i människors liv på riktigt, bli en del av något större och vara med och skapa ett mänskligare samhälle.
Boendestöd Stjärnorpsgatan i Motala söker nu flera engagerade boendestödjare vill jobba som tim- och semestervikarier under ordinarie personals frånvaro.
Hos oss på Stadsmissionen får du möjligheten att göra en meningsfull skillnad i människors liv som befinner sig i utsatta situationer. Vi arbetar varje dag för att skapa ett mänskligare samhälle och stödja de som har det allra tuffast i vår stad.
Vi erbjuder dig:
- Värdefull kunskap och erfarenhet av arbete med människor i social utsatthet och beroendeproblematik inför ditt framtida arbetsliv.
- Ett socialt och stimulerande arbete i en öppen och dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
- Möjligheten att arbeta med varierande arbetsuppgifter som utgår från verksamhetens planering och beslut.
- En arbetsplats där allt stödjande och omvårdande arbete baseras på evidensbaserad forskning och praktik.
Om jobbet:
På uppdrag av Motala Kommun driver vi ett kategoriboende för vuxna med inriktning missbruk, där vi erbjuder stöd och tillsyn dygnet runt för 10 deltagare. Uppdraget omfattar även två utslussningsplaceringar inom kommunen. Som boendestödjare ger du daglig tillsyn och insatser utifrån deltagarens behov och förutsättningar. Du arbetar uppsökande, motiverande och stödjer personer i deras strävan mot ett mer självständigt liv samt hjälper till att begränsa skadeverkan av missbruk. Du arbetar utifrån individuella genomförandeplaner och samverkar dagligen med både interna och externa aktörer. Rollen innebär också ett administrativt ansvar för daglig dokumentation och är den primära kontakten gentemot myndigheter.
Om dig:
Vi söker dig som kan skapa en trygg, lugn och positiv atmosfär både i arbetsgruppen och bland våra deltagare. Du är bra på att bygga relationer och har en god förmåga att förstå och känna in andra människor. Samtidigt är du tydlig och konsekvent när det gäller att sätta gränser. Eftersom vår verksamhet anpassas efter deltagarnas varierande behov och förutsättningar, behöver du vara flexibel och lösningsorienterad. Du har en personlig mognad och god självinsikt, och du trivs med att arbeta tillsammans med andra. Samtidigt är du självgående och tar gärna egna initiativ i ditt arbete.
Vi söker dig som har:
- Pågående yrkesutbildning som behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Dokumenterad kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med beroendeproblematik, psykisk ohälsa samt funktionsvariationer.
- Förmågan att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
- B-körkort.
Meriterande:
- Utbildning i ÅP, ASI och/eller MI.
- Utbildning i LAB.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna mångfald i vår arbetsgrupp. I enlighet med Stadsmissionens värdegrund har du ett intresse för genus- och jämställdhetsfrågor och vill arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv för ett mänskligare samhälle.
Verksamheten bedrivs dygnet runt och passen är förlagda dag, kväll och helg med sovande jour.
I denna verksamhet begär vi utdrag ur belastningsregistret inför en nyanställning.
Om Stadsmissionen
