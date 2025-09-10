Boendepersonal till Mårdstigens gruppboende
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Gnesta
2025-09-10
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss stöttar du personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i deras vardag, för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet är schemalagt dag, kväll, helg och med sovande jour.
På Mårdstigen gruppbostad arbetar vi med nära omvårdnad, vilket innebär att du dagligen är ett praktiskt och personligt stöd för de boende. Du umgås och hjälper till med vardagliga sysslor som att laga mat och tvätta, men också med mer omfattande insatser som personlig hygien, förflyttningar, sondmatning, omläggning av sår och byte av kontinensskydd. Ditt jobb är att göra livet enklare för personer med olika funktionsnedsättningar du är deras förlängda armar och skapar trygghet i vardagen, både i små och stora situationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fyllt 18 år och som antingen går eller har gått omvårdnadsprogrammet, behandlingsassistentutbildning eller en likvärdig utbildning, eller har erfarenhet av målgrupperna.
Vi ser gärna att du har datorkunskap, då social dokumentation ingår i arbetet.
För att trivas i rollen ser vi att du är socialt engagerad, lyhörd, kreativ, självständig, strukturerad och flexibel.
Det kan vara meriterande om du är undersköterska, har kunskap om tydliggörande pedagogik, autism och intellektuell funktionsnedsättning samt om du har B-körkort.
Men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är din inställning, samarbetsförmåga och engagemang viktigare än meritlistor.
Intervjuer och tillsättning sker löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivare Gnesta kommun
Gnesta kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef
Nora Holm nora.holm@gnesta.se 0158-275 782
