Boendepersonal dag/kväll Äppelgården, Kimstad
Previdensia AB / Behandlingsassistentjobb / Norrköping
2026-01-12
Visa alla jobb hos Previdensia AB i Norrköping
Vill du arbeta på en plats där du verkligen gör skillnad varje dag?
På Äppelgården i Kimstad söker vi dig som vill arbeta dag/kväll på vårt boende för ungdomar. Här får du använda dina kunskaper, din trygghet och ditt engagemang för att skapa stabila och meningsfulla dagar för våra flickor i åldern 15-19 år.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Som medarbetare hos oss arbetar du nära ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller social beteendeproblematik. Du hjälper dem att lyckas i livet genom tydlighet, förutsägbarhet, relationsskapande arbete och anpassat stöd.
Du kommer vara en viktig del i att skapa trygghet, rutiner och ett lugnt sammanhang - både i deras vardag och i boendemiljön.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Stötta ungdomar i rutiner, aktiviteter och omsorgssituationer veckans alla dagar.
Skapa trygga, stabila relationer och arbeta lågaffektivt vid utmanande beteenden.
Ge struktur och tydlighet utifrån ett NPF-anpassat förhållningssätt.
Dokumentera enligt gällande riktlinjer och samverka med socialtjänst, skola och interna funktioner.
Planera och genomföra aktiviteter, skolstöd och vardagsstruktur.
Krav för tjänsten
Eftergymnasial utbildning: behandlingspedagog, socialpedagog, beteendevetare, socionom eller stödpedagog.
Erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
B-körkort och körvana.
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
God kommunikativ förmåga och trygghet i att hantera utmanande beteenden och känslor, stress och förändrade situationer.
Meriterande
Erfarenhet av NPF och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av arbete med unga med omfattande behov.
Erfarenhet av arbete med djurunderstödda insatser, exempelvis hästunderstödda aktiviteter.
Vi söker dig som
Är trygg i dig själv och i mötet med ungdomar.
Kan skapa förtroende, vara stabil och ge stöd även när situationen är utmanande.
Trivs med struktur, ansvar och att arbeta med ett tydligt behandlingsinnehåll.
Vill bidra till en trygg, hållbar och fungerande hemmiljö och professionell vårdmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: rekrytering@previdensia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Previdensia AB
(org.nr 559262-6419)
Älvåsvägen 41 (visa karta
)
617 71 KIMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äppelgården HVB Jobbnummer
9678845