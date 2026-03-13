Boendepedagog till Socialpsykiatrin enhet Positivet
Vi söker en engagerad boendepedagog som vill vara med och stödja våra stödassistenter i verksamhetens pedagogiska arbete!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Du coachar och handleder kollegor i det pedagogiska arbetet på arbetsplatsen och arbetar utifrån ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt. Du är drivande i arbetsgruppen och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och kvalitet.
Du har ett delegerat ansvar för att planera, genomföra och följa upp det pedagogiska arbetet i verksamheten. Arbetet utgår från servicemottagarnas förutsättningar och individuella behov av stöd. Du ser det som en viktig och utvecklande uppgift att stötta stödassistenter i deras arbete med att stärka servicemottagarnas färdigheter och självständighet.
Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder såsom RACT, MI, ESL och IBIC. I rollen ingår även att omvärldsbevaka samt att implementera och förankra arbetssätt i arbetsgruppen i nära samarbete med enhetschef.
Dina närmaste kollegor blir arbetsgruppen på Positivet som du handleder i det dagliga arbetet. Du kommer också att ha ett nära samarbete med avdelningens stödsamordnare och enhetschef. Utöver det träffar du regelbundet andra boendepedagoger inom kommunen i olika forum där ni utbyter erfarenheter och utvecklar arbetssätt tillsammans.
Exempel på arbetsuppgifter:
• initierar, implementerar och följer upp ny och evidensbaserad kunskap i verksamheten på uppdrag av den verksamhetsnära ledningen
• handleder och ger praktiskt stöd till personal i arbetet med att upprätta, genomföra och följa upp genomförandeplaner och mål för våra brukare
• handleder och utbildar arbetsgrupper i arbetssätt och evidensbaserade metoder
• ger stöd i att utveckla och analysera arbetssätt och metoder i verksamheterna
• ger stöd till enhetschefen att analysera verksamhetens kvalitetsavvikelser och planerar åtgärder samt bidrar till verksamhetsutveckling
• sitter med i olika samverkansforum
• använder verksamhetssystem och digitala verktyg i arbetet och dokumenterar utifrån styrande dokument
• ge stöd till servicemottagare både på gruppboendet och i ordinärt boende
Om arbetsplatsen
Din arbetsplats är på gruppbostaden Positivet i bostadsområdet Mellringe.Du har tillgång till ett kontor där du kan utföra administrativa arbetsuppgifter, men den största delen av din arbetstid är du ute i verksamheten där du handleder och coachar både personal och servicemottagare.
Socialförvaltningen område funktionsstöd ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).Kvalifikationer
Du har goda kunskaper i svenska och kan kommunicera tydligt med både servicemottagare och kollegor. Du har även förmåga att dokumentera skriftligt enligt verksamhetens krav. Eftersom arbetet innefattar social dokumentation har du god datorvana.
Som person är du drivande och initiativtagande och har förmåga att uppmärksamma vad personalgruppen behöver utveckla för att komma vidare i sitt arbete. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan anpassa ditt bemötande utifrån situationen, både i mötet med kollegor och servicemottagare i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• högskole-/universitetsutbildning med examen om 180 hp såsom socionom, beteendevetare, fritidspedagog, specialpedagog, socialpedagog eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig
• erfarenhet och goda kunskaper om människor med funktionsnedsättning samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i det dagliga arbetet
Meriterande:
• erfarenhet att stödja kollegor gällande det pedagogiska arbetet
• erfarenhet att bemöta brukare i olika livssituationer på ett professionellt och serviceinriktat sätt
• har utbildningen och kännedom om olika evidensbaserade metoder som ESL, R-ACT, IBIC samt MI Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Arbetstiden: dagtid, mån-fre
Övrig information
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
